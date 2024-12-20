تسريبات حصرية تكشف تصميم وألوان هواتف سامسونج Galaxy S25

كشفت أحدث العروض المسربة، تصميم هاتف سامسونج Samsung، القادم Galaxy S25 +، بالإضافة إلى تصميم جهاز Galaxy S25 Ultra، هذه المعلومات تأتي من المسرب الشهير إيفان بلاس المعروف أيضا باسم @evleaks، الذي يعتبر مرجعا رئيسيا في هذا المجال.

وبحسب الصور المسربة، سيأتي هاتف سامسونج الرائد Galaxy S25 Ultra بتصميم ذو زوايا أكثر انسيابية مقارنة بسابقه، مما يجعله أكثر راحة عند الاستخدام، من جهة أخرى، يتمتع هاتف Galaxy S25 + بتصميم ذي زوايا مستديرة، وهو ما يشير إلى أن سامسونج تسعى للتمييز بين طرازاتها من خلال التباين في التصميمات.

سامسونج تطلق 4 هواتف ضمن سلسلة Galaxy S25

من المقرر أن تكشف سامسونج عن عائلة Galaxy S25 في حدث خاص سيقام في سان خوسيه، كاليفورنيا، يوم 22 يناير، كما تشير التسريبات إلى أنه سيتم إطلاق 4 أجهزة بدلا من ثلاثة كما جرت العادة، حيث قد يكون Galaxy S25 Slim هو الطراز الرابع في مجموعة الأجهزة الجديدة

ستطلق شركة سامسونج سلسلة Galaxy S25 الشهر المقبل، وادعى أحد المسربين الموثوقين أنه يكشف عن الألوان الرسمية النهائية لهواتف Galaxy S25 وGalaxy S25+ وGalaxy S25 Ultra.

Galaxy S25 Ultra

سيحتوي متغيرات الإصدار الأساسي وطراز Plus على نفس خيارات الألوان السبعة، في حين ستلتزم Ultra بإطار من التيتانيوم ولوحة خلفية مطلية في 7 إصدارات، وهي كالتالي:

ألوان هاتفي Galaxy S25 وGalaxy S25+

الأزرق الغامق

المرجان الأحمر

الأزرق الجليدي

الأخضر النعناعي

الأزرق البحري

الذهب الوردي

الظل الفضي

ألوان هاتف سامسونج Galaxy S25 Ultra

التيتانيوم الأسود

التيتانيوم الرمادي

التيتانيوم الأخضر

تيتانيوم جيت بلاك

التيتانيوم الذهب الوردي

التيتانيوم الفضي الأزرق

التيتانيوم الأبيض الفضي

من المتوقع أن يكون جزء واحد من الألوان متاحا عالميا لدى تجار التجزئة، ومع ذلك، فمن المرجح أن يظل الجزء الآخر حصريا لمتجر سامسونج وهو غير متوفر في جميع الأسواق التي تعمل فيها سامسونج.

وتظهر بعض هذه الألوان لأول مرة، مثل اللون الأحمر لهاتف S25 وS25+ والذهبي الوردي لهاتف S25 Ultra، إلى جانب خيارات ألأوان أخرى مثل Titanium Silver وTitanium Gray، والتي يبدو أنها ألوان مختلفة.