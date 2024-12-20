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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

رياضة

كريم رمزي يكشف آخر تطورات ملف زيزو في الزمالك

كريم رمزي
كريم رمزي
يمنى عبد الظاهر
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كشف الإعلامي كريم رمزي، آخر تطورات ملف تجديد نادي الزمالك، لأحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وقال كريم رمزي عبر برنامجه لعبة والتانية على إذاعة ميجا إف إم: معلوماتي، أن هناك جلسات مستمرة من جانب الزمالك مع زيزو نفسه ومع والده، وهناك حالة من السجال الدائم.

وتابع كريم رمزي: زيزو سيُجدد عقده مع الزمالك لأنه يريد الاستمرار، وسيحصل على رقم قريب مما كان يريده وهو رقم 60 أو 70 مليون جنيه.

وأكمل كريم رمزي: راتب الـ60 مليون كبير على الزمالك ولا يستطيع منحه، وزيزو سيحصل على راتب قريب منه، لكن بعض رجال الأعمال هم من سيتكفل براتبه.

وواصل رمزي: حتى حال عدم التوصل لاتفاق مع زيزو، فمجلس الزمالك سيجدد عقد زيزو، والمجلس يعي جيدا أنه لن يتحمل ضغط الجماهير إذا لم يتم التجديد له، ويعي أيضًا أنه سيخسر الكثير من رصيده لدى الجماهير حال حدوث ذلك.

وأضاف رمزي: جمهور الزمالك لن يقبل أي أسباب لعدم تجديد زيزو حتى لو كانت منطقية، ولذلك المجلس مضطر إلى التجديد لنجمه بسبب الجماهير، وأيضًا هناك قناعة تامة أنه الأهم في الفريق.

وأردف كريم رمزي: زيزو يمتلك عروضًا والنادي لن يتركه مجانا، حتى حال عدم الاتفاق على الاستمرار، فزيزو سيجدد للزمالك أولًا حتى يستفيد النادي من بيعه ماديًا.

واختتم كريم رمزي: الأسبوع المقبل لن يمر إلا وهناك خبر من نادي الزمالك يُعلن أن أحمد سيد زيزو جدد تعاقده مع الفريق.

الزمالك حسين لبيب مجلس الزمالك كريم رمزي تجديد التعاقد مع زيزو

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