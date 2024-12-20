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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

محافظات

محافظ أسيوط يتفقد قافلة تضم 22 سيارة لبيع المواد الغذائية بأسعار مخفضة

قافلة سلع غذائية بأسعار مخفضة بأسيوط
قافلة سلع غذائية بأسعار مخفضة بأسيوط
إيهاب عمر
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تفقد اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط قافلة من منافذ متنقلة تابعة لوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي تشمل 22 سيارة محملة بالمنتجات الغذائية المختلفة، للبيع بأسعار مخفضة على المواطنين في مختلف أنحاء المحافظة بعنوان "خير مزارعنا لأهالينا" حيث تهدف هذه المبادرة إلى توفير السلع الغذائية ودعم الأسر المصرية وتخفيف العبء عن كاهلها في ظل الأوضاع الإقتصادية الراهنة، جاء ذلك بحضور المهندس عارف الشيخ مدير عام الإصلاح الزراعي بأسيوط.

حيث تفقد محافظ أسيوط اصطفاف السيارات المتنقلة التي تحتوى على مجموعة واسعة من السلع الأساسية مثل اللحوم البلدية التي تباع بسعر 280 جنيها للكيلو وبيض المائدة والذي يباع بسعر 145 جنيها للطبق الواحد فضلاً عن الألبان والدواجن والخضراوات والفواكه، بقوليات ومنتجات التصنيع الغذائي المختلفة، حيث يتم طرحها للمواطنين بأسعار تقل عن مثيلاتها في الأسواق بنسبة تصل إلى 25%.

وأشاد المحافظ بجهود وزارة الزراعة بقيادة علاء فاروق وكذلك الإصلاح الزراعي في تنفيذ هذه المبادرة التي تصب في مصلحة المواطن، مشيراً إلى أنه سيتم توسيع نطاق هذه المبادرة لتشمل جميع المراكز والقرى للمساهمة في خفض الأسعار ومحاربة الغلاء، فضلاً عن المنافذ الثابتة، والعرض المستمر للسلع والمنتجات بها، إضافة إلى مضاعفة إنتاج المشروعات الإنتاجية والثروة الحيوانية التابعة للمحافظة، وطرح منتجاتها للمواطنين بأسعار مخفضة، للمساهمة في رفع العبء عن كاهلهم.

وأكد المحافظ على أهمية هذه المبادرة التي تستهدف توفير السلع الأساسية مثل اللحوم والخضروات والفاكهة والأرز، السكر، الزيت، وغيرها من المواد الغذائية بأسعار أقل من السوق، بما يساهم في توفير احتياجات الأسر الأكثر احتياجاً مؤكداً على حرص المحافظة على دعم الفئات المستحقة وتحقيق العدالة الإجتماعية من خلال توفير السلع الضرورية بأسعار معقولة.

وأشار أبوالنصر إلى خطة الدولة لتوفير احتياجات المواطنين من الغذاء بطريقة ميسرة داعياً إلى تعزيز التنسيق بين كافة الجهات المعنية لضمان وصول هذه السيارات إلى جميع المناطق، خاصة في المناطق النائية والقرى.

الجدير بالذكر أن المبادرة تأتي في إطار سلسلة من المبادرات التي تسعى الحكومة المصرية من خلالها إلى تحقيق الإستقرار في الأسواق المحلية وتوفير الاحتياجات الأساسية بأسعار مخفضة.

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