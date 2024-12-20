الداخلية: ضبط الكهربائي صاحب منشور خفض استهلاك العدادات

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله عبر أحد الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعى بشأن ادعاء صاحب الحساب قدرته على إصلاح عدادات الكهرباء وتخفيض الاستهلاك.

بالفحص أمكن تحديد وضبط صاحب الحساب المشار إليه (كهربائى "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول ، وبحوزته (سلاح أبيض - بعض الأدوات المستخدمة فى ارتكاب نشاطه – هاتف محمول " بفحصة تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى") .

وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بقصد النصب والاحتيال على المواطنين للاستيلاء على أموالهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.