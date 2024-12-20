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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

تكنولوجيا وسيارات

حصاد 2024.. أفضل هواتف أوبو لهذا العام

هاتف أوبو Find X7 ألترا
هاتف أوبو Find X7 ألترا
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مع اقتراب نهاية عام 2024، تبرز شركة أوبو كأحد الأسماء البارزة في سوق الهواتف الذكية، حيث قدمت مجموعة من الأجهزة المميزة التي تجمع بين الأداء القوي والتصميم الأنيق.

وفي هذا التقرير، نستعرض أبرز هواتف أوبو التي حققت شهرة واسعة هذا العام، مستعرضين ميزاتها التقنية وتجارب المستخدمين.

أفضل هواتف أوبو لعام 2024
 

1. سلسلة أوبو Find X7:

تتمتع سلسلة الهواتف الرائدة من شركة أوبو Find X7، من أفضل الهواتف الذكية في السوق، فهي تتميز بشاشة كبيرة LTPO AMOLED بمعدل تحديث 120 هرتز، مما يوفر انسيابية في الاستخدام.

كما تقدم نظام كاميرات فائق الجودة بدقة 50 + 64 + 50 ميجابكسل، مع ميزات تصوير متقدمة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى معالج Dimensity 9300 الذي يضمن أداء رائعا.

هاتف أوبو Find X7 ألترا

2. سلسلة أوبو Reno 11:

تعتبر هواتف أوبو رينو 11 من أبرز الهواتف المتوسطة في 2024، حيث تأتي بشاشة AMOLED بحجم 6.7 بوصة ودقة عالية، مما يوفر تجربة بصرية ممتازة، تحتوي الهاتف على معالج Dimensity من ميدياتك، مما يجعله ممتازا للألعاب واستخدام التطبيقات الثقيلة.

كما تتميز بنظام كاميرات مع كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجا كسل، مما يمنح المستخدمين صورا رائعة حتى في ظروف الإضاءة المنخفضة.

هاتف أوبو رينو 11 برو

3. هاتف أوبو Oppo A3 Pro:

شكلت سلسلة A دائما خيارا ممتازا للمستخدمين الذين يبحثون عن هواتف بأسعار معقولة، يأتي أوبو Oppo A3 Pro بشاشة عالية الجودة وكاميرا مزدوجة بدقة 64 + 2 ميجابكسل، وهو مثالي للاستخدام اليومي، بفضل بطاريته الضخمة التي تبلغ سعتها 5000 مللي أمبير، يعد المستخدمون بتجربة طويلة الأمد دون الحاجة للشحن المتكرر.

هاتف أوبو Oppo A3 Pro

4. هاتف أوبو Oppo K12 Plus:

مع تزايد شعبية الهواتف المتوسطة الفئة المميزة، قدمت أوبو هاتف Oppo K12 Plus، الذي يمزج بين التقنية الحديثة والتصميم الأنيق، يتميز بشاشة AMOLED، مما يتيح تجربة استخدام فريدة. كما يوفر ميزات قوية في الأداء والتصوير، مستفيدا من تقنيات أوبو المتطورة.

هاتف أوبو Oppo K12 Plus
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