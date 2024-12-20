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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

رياضة

زد يحقق فوزا صعبا على حساب فاركو في الدوري

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
إسلام مقلد
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نجح فريق زد إف سي في تحقيق انتصارًا ثمينًا على مضيفه فاركو بنتيجة 2-1 في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الجمعة على استاد حرس الحدود بالإسكندرية، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من الدوري الممتاز.

افتتح عبد الرحمن البانوبي التسجيل لصالح زد في الدقيقة الثامنة من اللقاء، بينما تمكن جيفرسون إينكادا من تعديل النتيجة لصالح فاركو في الدقيقة 35. وفي الشوط الثاني، حسم شادي حسين المواجهة لصالح زد بهدفه الثاني في الدقيقة 72.

بهذا الفوز، رفع زد رصيده إلى 8 نقاط ليصعد إلى المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري تحت قيادة مدربه مجدي عبد العاطي، بينما تجمد رصيد فاركو عند 7 نقاط في المركز الثامن بقيادة المدرب أحمد خطاب.

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