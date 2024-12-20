زد يحقق فوزا صعبا على حساب فاركو في الدوري

نجح فريق زد إف سي في تحقيق انتصارًا ثمينًا على مضيفه فاركو بنتيجة 2-1 في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الجمعة على استاد حرس الحدود بالإسكندرية، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من الدوري الممتاز.

افتتح عبد الرحمن البانوبي التسجيل لصالح زد في الدقيقة الثامنة من اللقاء، بينما تمكن جيفرسون إينكادا من تعديل النتيجة لصالح فاركو في الدقيقة 35. وفي الشوط الثاني، حسم شادي حسين المواجهة لصالح زد بهدفه الثاني في الدقيقة 72.

بهذا الفوز، رفع زد رصيده إلى 8 نقاط ليصعد إلى المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري تحت قيادة مدربه مجدي عبد العاطي، بينما تجمد رصيد فاركو عند 7 نقاط في المركز الثامن بقيادة المدرب أحمد خطاب.