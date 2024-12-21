قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد حادث دهس الكريسماس.. إيلون ماسك يطالب مستشار ألمانيا بالاستقالة
ماحكم الوضوء من الترع على حالها؟.. الإفتاء تجيب
يثير القلق| وكالة ناسا تحذر: كويكب ضخم يمر بقرب الأرض في ليلة عيد الميلاد
عشرات القتلى والجرحى بحادث دهس بسوق لعيد الميلاد في ألمانيا .. السلطات: الهجوم متعمد وكارثي.. وإدانات دولية وعربية
جمال عنايت: الناس مهتمة بمعرفة شكل سوريا المقبل ومصير شرق الفرات
الأوراق المطلوبة لاستخراج فيش وتشبيه والرسوم المطلوبة
مرصد الأزهر: حادث دهس ماجدبورج الألمانية يعكس تصاعد خطر الإرهاب في الأعياد
11 قتيلاً و80 مصاباً.. بيان عاجل من السعودية بشأن حادث الدهس في ألمانيا
رسالة من الخطيب لـ لاعبي الأهلي قبل مواجهة بلوزداد الجزائري.. ماذا قال؟
أخبار القليوبية| رؤساء مدن جدد ..وفاة مدير الشباب.. وإصابة 5 أشخاص بتسمم غذائى
عزت إبراهيم: تطورات إيجابية في الأوضاع السورية بعد لقاء العقبة
منح يحيي الفخراني والخطيب جائزة إنجاز العمر من مهرجان الأفضل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

أخبار العالم

مجلس النواب الأمريكي يقر مشروع قانون لتجنب الإغلاق الحكومي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد قاسم
×

أقر مجلس النواب الأمريكي، اليوم السبت، مشروع قانون لتجنب الإغلاق الحكومي المؤقت.

ورفض مجلس النواب الأمريكي، الخميس، مشروع قانون معدل دعمه الرئيس المنتخب دونالد ترامب لتجنب الإغلاق الحكومي "المؤقت"، فيما طالب الديمقراطيون بإجراء تعديلات على المشروع بشأن الحد من سقف الدين، ما ترك الكونجرس بدون خطة واضحة لتجنب الإغلاق الفيدرالي قبل عطلة الكريسماس.

صوّت المجلس بأغلبية 235 مقابل 174 صوتاً ضد حزمة الإنفاق، التي أعدها زعماء الحزب الجمهوري على عجل بعد أن ألغى ترمب، والملياردير إيلون ماسك اتفاقاً سابقاً بين الحزبين. ورغم دعم ترامب لمشروع القانون، صوت 38 جمهورياً ضد الحزمة إلى جانب جميع الديمقراطيين باستثناء اثنين.

وكان من المقرر أن ينتهي التمويل الحكومي منتصف ليل السبت. ولو كان فشل المشرعون في تمديد هذا الموعد النهائي، كانت ستبدأ الحكومة الأمريكية إغلاقاً جزئياً من شأنه أن يقطع التمويل عن كل شيء من حرس الحدود إلى المتنزهات الوطنية، وكذا رواتب أكثر من مليوني موظف فيدرالي.

ويحتفظ مكتب الإدارة والميزانية في البيت الأبيض بمجموعة من الخطط، التي أعدتها وكالات فيدرالية في حالة الإغلاق. كما وضعت مؤسسات أخرى في واشنطن، مثل المعرض الوطني للفنون، خططاً ضمن تلك القائمة.

وتنظم الوكالات الفيدرالية موظفيها حسب الطابع الملح لأعمالهم في حالة الإغلاق، وذلك باستخدام فئات مثل: "ضروري لأداء أنشطة مسموح بها صراحة بموجب القانون"، و"ضروري لأداء واجبات وصلاحيات الرئيس الدستورية"، و"ضروري لحماية الأرواح والممتلكات".

كما تقدم الإدارات تقديرات لعدد الموظفين ضمن تلك الفئات، الذين من المرجح أن يعملوا أثناء فترة الإغلاق.

وبعض حالات الإغلاق السابقة تسببت في مشاهد "ألم ويأس" بين العمال الفيدراليين الذين يعانون من أجل تحمل تكاليف الغذاء والأساسيات. ففي عام 2019، ومع استمرار الإغلاق الذي دام أكثر من شهر حتى بعد يوم رأس السنة الجديدة، وقفت طوابير طويلة أمام بنوك الطعام في منطقة واشنطن، حيث كان العاملون الفيدراليون ينتظرون أكياس الوجبات بنية اللون.
 

ترامب النواب الأمريكي الإغلاق الحكومي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأهلي والزمالك

مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي يقترب من الانتقال إلى الزمالك

وزيرة التنمية المحلية

بالأسماء ..وزيرة التنمية المحلية تكشف تفاصيل حركة تنقلات المحليات الجديدة

الأهلي

لاعب مفاجأة .. صفقة سوبر على أعتاب الأهلي

وزيرة التنمية المحلية

بالأسماء.. حركة تنقلات المحليات الجديدة في 24 محافظة

احمد ياسر ريان

أحمد ياسر ريان يثير غضب جماهير الأهلي بسبب وسام ابوعلي

عبد الواحد السيد

العربية اتعجنت.. عبد الواحد السيد يتعرض لـ حادث سير مروع

الشيخ أحمد عبده الباز

مات بالحرم المكي.. وزير الأوقاف ينعى الشيخ أحمد عبده الباز: كان مثالًا يُحتذى به

أوقات يحرم فيها الجماع

4 أوقات يحرم فيها الجماع .. واحذر هذا التوقيت كفارته «4 جرامات ذهب»

ترشيحاتنا

طاقة متجددة

استدامة الطاقة في مصر.. خطوة نحو تحقيق رؤية 2030 | تفاصيل

الكنيسة الأسقفية

بحضور رئيس الأساقفة.. الأسقفية تحتفل بترانيم الميلاد على أضواء الشموع

الأنبا باسيليوس

الأنبا باسيليوس يتفقد اليوم الروحي لمكتب جمعية مار منصور بكاتدرائية يسوع الملك

بالصور

وضعيات نوم خاطئة تسبب ألم الكتف.. متى يصبح الأمر خطرًا؟

وضعيات نوم خاطئة تسبب ألم الكتف.. متى يصبح الأمر خطرًا؟
وضعيات نوم خاطئة تسبب ألم الكتف.. متى يصبح الأمر خطرًا؟
وضعيات نوم خاطئة تسبب ألم الكتف.. متى يصبح الأمر خطرًا؟

3 طرق طبيعية لزيادة مستويات الحديد في الجسم

طرق فعّالة لزيادة مستويات الحديد في الجسم
طرق فعّالة لزيادة مستويات الحديد في الجسم
طرق فعّالة لزيادة مستويات الحديد في الجسم

حافظ على صحة ابنك: 10 خطوات هامة لوقاية الأطفال من الأمراض التنفسية والبرد المنتشر

الأطفال
الأطفال
الأطفال

احذر تناول الفول يوميًا.. هذا ما يفعله بجسمك

مخاطر تناول الفول يوميًا
مخاطر تناول الفول يوميًا
مخاطر تناول الفول يوميًا

فيديو

مشاجرة فتاه اوكرانية

كانت سكرانة وخبطت عربية.. الحكم على فتاة اوكرانية تعدت على سيدة

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

هدفي جمع التبرعات ومفيش شوال ولا 8 مليون.. اعترافات سائق مطروح مدعي الأمانة

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

تحذير عاجل من الأرصاد .. منخفض جوي يهدد المحافظات بأمطار وسيول

ام سجدة

عملت فيلر في مركز مشهور.. أم سجدة وشها باظ وشفايفها ورمت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: قناة الزمن الجميل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم "رجل الابتسامة" مأساة خلف القناع

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

هل تستطيع اللغة العربية مواكبة ثورة الذكاء الاصطناعي؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: مصر والتحديات الإقليمية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن إدارة ردود الأفعال.. بين الحق والسمو الإنساني

المزيد