شاهد ..حريق هائل بمدخنة مطعم شهير بطنطا

شهدت منطقة شارع الاشرف بمدينة طنطا في محافظة الغربية منذ قليل اندلاع حريق هائل بإحدي العمارات السكنية بسبب مدخنة مطعم شهير مما تسبب في تصاعد الأدخنة وارتفاع ألسنة اللهب للطوابق العليا.

وعلى الفور دفعت الحماية المدنية ب3 سيارات مطافىء لاخماد النيران دون وقوع إصابات وخسائر بشرية وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق في الواقعة.



وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان طنطا يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده يفيد بوقوع حريق هائل بمدخنة أحد المطاعم الشهيرة بمنطقة شارع الأشرف بدائرة القسم .



كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.