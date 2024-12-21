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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

محافظات

وزير الصحة ومحافظ بني سويف يتفقدان مستشفى التأمين الصحي

وزيرالصحة ومحافظ بني سويف
وزيرالصحة ومحافظ بني سويف
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تفقد الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة يرافقه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ،مستشفى التأمين الصحى،للتأكد من تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمرضى والاطمئنان على انتظام سير العمل بالمستشفى، وذلك ضمن الجولات الميدانية لمتابعة المنظومة الصحية بكافة محافظات الجمهورية ،

يأتي ذلك في حضورالسيد بلال حبش نائب المحافظ، اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد،د. أحمد محمد مصطفى رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى ، د.محمد فؤاد عبد الفتاح مدير عام فرع بنى سويف للتأمين الصحى، د.سماح جاد وكيل وزارة الصحة ونقيب الأطباء ببني سويف د. عماد البنا، وعميد كلية الطب بجامعة بني سويف د. خالد الحديدي.، د. محمد قريبة وكيل المديرية ، ولفيف من قيادات الوزارة والمديرية ونواب ومساعدي الوزير.

تم تفقد عدد من الأقسام الطبية منها قسم الاستقبال والطوارئ ، وقسم قسطرة ورعاية القلب ، حيث تم تقديم عرض موجز عن طبيعة وسير العمل بالمستشفى التى تم إنشاؤها على مساحة 4500 متر عام2002 وتتكون من 2 مبنى بجانب مبنى رابط ،ويضم المبنى الاول الباطنة،وحدة مناظير الجهاز الهضمى،قسطرة ورعاية القلب ،الصيدليات ومخازن الأدوية ،فيما يضم المبنى الثانى "جراحة التجميل والأورام والأوعية الدموية،المسالك البولية،العزل:العظام،الرمد،النساء والتوليد ،الجراحة، الأطفال،والعمليات ،المبتسرين والعناية المركزةواليوم الواحد والمعمل وبنك الدم،فى حين يضم المبنى الثالث:الأشعة العادية والمقطعية والتعقييم المركزى والغسيل الكلوى وثلاجة حفظ الموتى والمغسلة والمطبخ.

وتبلغ الطاقة الإجمالية للمستشفى من حيث عدد الأسرة  304 سريرا  فى مختلف التخصصات والأقسام منها (175 سرير داخلى ،و6 أسرة للاستقبال ،و9 للعناية المركزة ،وقسطرة القلب 7 ،و7 رعاية القلب ، 5 عناية الاطفال ،و36 سريرا للعلاج الكيمياوى،32 سريرا للغسيل الكلوى،و14 للحضانات،و8 للمناظير ،و7 ترابيزة عمليات، فيما يبلغإجمالى القوى العاملة للمستشفى 1130 منهم 380 طبيب بشرى لعدد 24 تخصص ،والمستشفى تخدم حوالى (1768365)مليون وسبعمائة الف منتفع تقريبا من إجمالى سكان المحافظة حوالى (3685327) مواطن اى حوالى 48 % من إجمالى السكان.

وبالنسبة لنشاط وجهود المستشفى ، فقد بلغ متوسط التردد الشهر حوالى (1500) جلسة غسيل كلوى شهريا وحوالى(600) جلسة علاج كيمياوى شهريا وحوالى (3600) متوسط حالات الدخول الشهرى، متوسط التردد اليومي علي الاستقبال : (140) حاله ومتوسط عدد العمليات(1100) شهريا،وبلغ متوسط عدد العمليات (84) عملية قسطرة،ونسبة الاشغال الشهرى متوسط 80%

وزير الصحة بني سويف محافظ بني سويف

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