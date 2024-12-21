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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

توك شو

احتجاجات عمالية غير مسبوقة.. ستاربكس تواجه إضرابًا شاملًا قبل الأعياد|فما القصة؟

أرشيفية
أرشيفية
نهلة إبراهيم
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عرضت فضائية يورونيوز تقريرًا بـ عنوان: " احتجاجات عمالية غير مسبوقة: ستاربكس تواجه إضرابًا شاملًا قبل الأعياد".
 

تستعد شركة ستاربكس لمواجهة إضراب شامل من قبل عمالها في الولايات المتحدة، في خطوة غير مسبوقة، وذلك احتجاجًا على توقف المفاوضات حول عقود العمل. يخطط العمال لتنظيم إضراب لمدة خمسة أيام ابتداءً من يوم الجمعة، حيث سيبدأ في مدن لوس أنجلوس وشيكاغو وسياتل، مع احتمال تمدده إلى مئات المتاجر الأخرى عبر البلاد قبيل عيد الميلاد.
 

وتتهم نقابة "عمال ستاربكس المتحدة"، التي تمثل العاملين في 535 متجرًا مملوكًا للشركة في الولايات المتحدة منذ عام 2021، الشركة بعدم الوفاء بالالتزام الذي تعهدت به سابقًا للتوصل إلى اتفاقية عمل. 
 

كما طالبت النقابة الشركة بحل القضايا القانونية العالقة، التي تشمل مئات القضايا المتعلقة بممارسات العمل غير العادلة التي تم تقديمها إلى مجلس العلاقات العمالية الوطني.
 

ويعد هذا الإضراب تحديًا كبيرًا لستاربكس قبل موسم الأعياد، الذي يعتبر من أهم فترات العمل في العام.
 

لوس أنجلوس احتجاجات ستاربكس إضراب

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