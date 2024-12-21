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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

محافظات

وزير الصحة ومحافظ بني سويف يتفقدان الخدمات المقدمة بمستشفى إهناسيا التخصصي

وزير الصحة في زيارته لمستشفيات بني سويف
وزير الصحة في زيارته لمستشفيات بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم
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تفقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، يرافقه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف، مستشفى إهناسيا التخصصي، وذلك في ختام زيارة الوزير للمحافظة "اليوم" ضمن برنامج جولاته الميدانية لمتابعة سير العمل بالمنظومة الصحية، وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بالمنشآت الصحية، والتي تضمنت افتتاح المؤتمر العلمي للأمراض السارية الذي نظمته مديرية الصحة ببني سويف، وتفقد  مستشفي  التأمين الصحي، ومشروع إنشاء مستشفى ناصر العام والمركز الطبي بمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل،

 

في الزيارة تفقد نائب رئيس الوزراء ومحافظ بني سويف أقسام ومكونات المستشفى  التخصصي بمدينة اهناسيا ، والتي تضمنت تفقد غرفة الأشعة المقطعية، والتي تستقبل 25 حالة يوميًا، و غرفة الموجات فوق الصوتية، وغرفة الماموجرام،  والذي وجه وزير الصحة  بسرعة تشغيله.، فضلا عن تفقد قسم الغسيل الكلوي، الذي يضم 46 ماكينة

 

وتضمنت الزيارة تفقدقسم الرعاية المركزة، الذي تبلغ سعته 9 أسرّة، حيث يجرى  العمل على زيادة عدد أسرة الرعاية المركزة بالمحافظة من خلال مشروع "مجمع الرعايات" بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، لتصل إلى 63 سريرًا، لتقليل معدل الانتظار، بالإضافة إلى تفقد قسم رعاية الأطفال، والحضانات والذي تبلغ سعته 16 حضانة.

 

تجدر الإشارة إلى أن مستشفى إهناسيا مُقام على مساحة 10 آلاف متر مربع، بطاقة استيعابية 168 سريرًا، وتتراوح نسبة الإشغال ما بين 80-90% بالإضافة إلى 23 سريرًا في قسم الطوارئ، ويضم المبنى الرئيسي، والعيادات الخارجية، ووحدة الغسيل الكلوي، والحضانات، وأقسام التعقيم والأشعة والطوارئ والاستقبال، و5 غرف عمليات، ووحدات العناية المركزة وغيرها، ليخدم أهالي مركز ومدينة إهناسيا، كما يقدم المستشفى خدماته من خلال عيادات تخصصية، وعيادات مسائية.

 

رافق الوزير  والمحافظ خلال الجولة كل من :السيد بلال حبش نائب محافظ بني سويف، اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد للمحافظة ،وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ "النائب على بدر ، النائب سامي توفيق ، النائب نادر نسيم"، والدكتور أنور إسماعيل، مساعد الوزير للمشروعات القومية، الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، الدكتور بيتر وجيه، رئيس قطاع الطب العلاجي، الدكتور محمد زيدان، رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، الدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتورهةسماح جاد، وكيلة الوزارة بمحافظة بني سويف.،د. أحمد محمد مصطفى رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى.، د. محمد قريبة وكيل المديرية وبعض أعضاء مجلس النواب والشيوخ

الصحة بني سويف إهناسيا بني سويف الجديدة اهناسيا التخصصي

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