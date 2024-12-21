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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

فن وثقافة

فيلم سلمى لـ سولاف فواخرجي يحصد جائزة التانيت الذهبي بمهرجان قرطاج

سلمي
سلمي
قسم الفن
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أعلن المخرج المخرج السوري جود سعيد ، حصول فيلمه " سلمى" للنجمة سولاف فواخرجي على جائزة التانيت الذهبي بتصويت الجمهور لسلمى من مهرجان أيام قرطاج السينمائي.

وكتب المخرج جود سعيد عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي  فيس بوك :"  جمهور قرطاج العظيم وللمرة الثالثة يمنحنا جائزته، حبكم أبكاني، قلبكم بيتي، روحكم قلبي".

تابع :"أهدي هذه الجائزة لكم ولأسرة الفيلم ولعبد اللطيف عبد الحميد ولسورية ولكل السوريين بكل الحب والامل بغدٍ يجمعنا على الحب والحب والحب ،التانيت الذهبي بتصويت الجمهور لسلمى.

المخرج جود سعيد:

وقد ظهرت موهبة المخرج السوري جود سعيد بشكل سريع منذ بدايته عام 2007 وتوقيعه على الأعمال التى شكلت علامة مهمة.. وفى حواره مع موقع “صدى البلد” الإخباري أكد “جود” أن فيلم “سلمي” من الأعمال الخاصة على قلبه لأنه يُهديه لروح المخرج الكبير عبد اللطيف عبد الحميد.. وكانت هذه السطور في حوارنا معه..

فى البداية حدثنا عن كواليس فيلم “سلمي” ومشاركته فى الدورة الـ 45 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي؟

فى الحقيقة أنا شعرت بالسعادة بمشاركة فيلم “سلمي” بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي جدًا.

مع تصوير الفيلم فى الأجواء الصعبة التى مرت بها سوريا.. ما الصعوبات التى واجهتك فى الفيلم؟

الكواليس كانت ممتعة جدًا وكنا عائلة فنية كبيرة وهذا سيظهر فى جميع المشاهد ولكن الصعوبة الوحيدة الذى وجهتنا هو انتماء الفيلم لقطاع خاص ومشاكل فى التأمين عليه.

دائمًا أفلام المخرج جود سعيد تتميز بالكوميديا السوداء.. هل سنشاهد هذا الطابع أيضًا بفيلم سلمي؟ 

نعم بالتأكيد سنشاهد بعضًا من اللحظات الساخرة مما نعيشه وسط هذه الأجواء .

فيلم سلمي كان الظهور الأخير للمخرج الكبير الراحل عبداللطيف عبدالحميد.. كيف كان شعورك وقت رحيله خاصة أنه كانت تجمعكما صداقة قوية؟

فى الحقيقة أنا لم أكن أتمني أن يكون آخر ظهور له والفيلم مُهدى لروحه، لذلك سيظل هذا الفيلم له شيء خاص بداخلي وأنا لم أستطع مشاهدة الفيلم.

هل سنشاهد توقيع جود سعيد على عمل مصري قريبًا؟

بالتأكيد.. أتمنى ذلك ولكن حتى الآن لا توجد أى فرصة لذلك.

سلمى سولاف فواخرجي جود سعيد مهرجان أيام قرطاج السينمائي

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