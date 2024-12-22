استرجاع بيانات الوسائط المتعددة في رسالة ماجستير بجامعة حلوان

استضاف مجمع الفنون والثقافة بجامعة حلوان مناقشة رسالة ماجستير مقدمة من الباحث أحمد أيمن سعد سعيد، بعنوان: "استرجاع بيانات الوسائط المتعددة القائمة على التشابه من بيئة مستودع البيانات".

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان ورئيس مجلس إدارة مجمع الفنون والثقافة، وإشراف الدكتور أشرف رضا، المدير التنفيذي للمجمع، أصبح المجمع وجهة رئيسية لاستضافة مناقشات رسائل الماجستير والدكتوراه في بيئة مجهزة بأحدث الإمكانيات الأكاديمية.

حضر المناقشة الدكتور أحمد زكي بدر، وزير التربية والتعليم الأسبق، كمناقش، كما شارك في المناقشة الدكتور أحمد شرف الدين كمشرف ورئيس، الدكتورة دعاء سعد الزنفلي كمناقشة.

يأتي هذا الحدث في إطار تعزيز دور مجمع الفنون والثقافة كمنصة لدعم الباحثين وإثراء الحركة الأكاديمية، من خلال توفير بيئة مثالية تجمع بين الإمكانيات التقنية المتطورة والخبرات الأكاديمية المتميزة.