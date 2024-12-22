السجن المشدد لـ «روسي» نقل معلومات إلى «إف بي آي»

قضت محكمة روسية بسجن رجل لمدة 19 عاما بعد إدانته بنقل معلومات عن جنود روس إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي "إف بي آي"، وفق ما أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي "اف اس بي" السبت.

وقال الجهاز في بيان إن الرجل الذي لم تُكشف هويته والمولود عام 1993، دين بتهمة "الخيانة العظمى" وتهم أخرى.

وأضاف أن التهم التي دين بها الرجل المتحدر من مدينة أورينبورغ تشمل "تسليم معلومات عن هويات جنود روس وبيانات شخصية أخرى إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي".

وقبض على المتهم في يناير 2023.

وأفاد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي بأن محكمة إقليمية في أورينبورغ في وسط روسيا قضت بسجنه 19 عاما في مستعمرة عقابية شديدة الحراسة.

وأنزلت المحاكم الروسية أحكام سجن طويلة بحق مدانين بالخيانة والإرهاب والتخريب منذ بدء العملية العسكرية في أوكرانيا، ووجهت إليهم تهم التعامل مع أوكرانيا أو حكومات غربية لتقويض حملة روسيا العسكرية.