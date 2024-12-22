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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

رياضة

الأهلي وليفربول.. مواجهات نارية اليوم الأحد 22 - 12 - 2024 والقنوات الناقلة

الأهلي
الأهلي
يسري غازي
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تقام اليوم الأحد 22 - 12 - 2024 العديد من المباريات فى مختلف المسابقات، تتصدرها مباراة السعودية ضد البحرين فى كأس خليجي 26 إلي جانب مواجهة توتنهام أمام ليفربول فى الدوري الإنجليزي والأهلي ضد شباب بلوزداد الجزائري بدوري أبطال إفريقيا.

دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة
 

الأهلي vs شباب بلوزداد – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 6



الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
 

إيفرتون vs تشيلسي – الساعة 4 عصرا على قناةbeIN Sports HD 1

فولهام vs ساوثهامبتون – الساعة 4 عصرا على قناةbeIN SPORTS XTRA 2                              

ليستر سيتي vs وولفرهامبتون – الساعة 4 عصرا على قناةbeIN SPORTS XTRA 1                            

مانشستر يونايتد vs بورنموث – الساعة 4 عصرا على قناة  beIN Sports HD 2                      

توتنهام vs ليفربول – الساعة 6:30 مساء على قناةbeIN Sports HD 1


الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
 

فالنسيا vs ديبورتيفو ألافيس – الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports HD 6

ريال مدريد vs إشبيلية – الساعة 5:15 مساء على قناة beIN Sports HD 3

ليجانيس vs فياريال – الساعة 7:30 مساء                

لاس بالماس vs إسبانيول – الساعة 7:30 مساء على قناةbeIN SPORTS XTRA 3        

ريال بيتيس vs رايو فاليكانو - الساعة 10 مساء على قناةbeIN Sports HD 3


كأس الخليج والقنوات الناقلة
 


العراق vs اليمن – الساعة 4:25 عصرا على قناة الكويت الرياضية              

السعودية vs البحرين – الساعة 7:30 مساء على قناة الكويت الرياضية

الدوري الإسباني السعودية والبحرين الأهلي وشباب بلوزداد الدوري الانجليزي توتنهام وليفربول العراق واليمن

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