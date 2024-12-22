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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

حوادث

‎إحالة سائق دهس سيدة ونجلها بمنطقة حدائق أكتوبر للمحاكمة

متهم
متهم
مصطفي رجب
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أمرت قررت جهات التحقيق بأكتوبر، بإحالة سائق للمحاكمة لاتهامه بدهس سيدة ونجلها بسيارة ميكروباص أثناء عبورهما الطريق بمنطقة حدائق أكتوبر.

تفاصيل الواقعة..
 

وكانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة قد تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث مرورى ووجود مصابين بمنطقة حدائق أكتوبر.


وبالانتقال والفحص تبين اصطدام سيارة ميكروباص بسيدة ونجلها أثناء عبورهما الطريق، وتبين مصرع السيدة وإصابة طفلها.


ونقل مرفق الإسعاف الطفل المصاب وجثة والدته إلى المستشفى، وتم ضبط السائق والسيارة المتسببة في الحادث، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

دهس سيدة جهات التحقيق بأكتوبر إحالة سائق للمحاكمة

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