حملات مكبرة على العناصر الإجرامية بأسوان ودمياط

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن (أسوان - دمياط) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة .

أسفرت جهود الحملات فى مديرية أمن دمياط عن ضبط 7 قضايا إتجار فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (7,900 كيلو جرام لمخدر الحشيش - 12 كيلو جرام لمخدر البانجو – 14,500 كيلو جرام لمخدر الهيدرو – كمية لمخدر الهيروين) , وكذا ضبط عدد (3) قطع سلاح نارى غير مرخص عبارة عن (3 فرد محلى - عدد من الطلقات) بحوزة ( 7 متهمين"لعدد 6 منهم معلومات جنائية").



وفى مديرية أمن أسوان تمكنت الحملات من ضبط 5 قضايا إتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة ضُبط خلالهم (7,400 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 5 كيلو جرام لمخدر البانجو) بحوزة ( 6 متهمين"لعدد 2 منهم معلومات جنائية") .. وكذا ضبط (6) قطع سلاح نارى غير مرخص عبارة عن (مسدس – بندقية اَلية – 4 فرد محلى - عدد من الطلقات) ، وتنفيذ (810) حكم قضائى متنوع.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.