خصم كبير على أقوى موبايل من جوجل في 2024.. بأقل سعر

حصلت هواتف Google Pixel 9 Pro Fold على خصم بقيمة 300 دولار على إحدى المواقع التجارية، مما أدى إلى خفض السعر من 1799 دولارًا إلى السعر النهائي البالغ 1499 دولارًا.

وفقا لموقع gizmochina يعد Google Pixel 9 Pro Fold أفضل هاتف ذكي قابل للطي متوفر بهذا السعر فيجمع الهاتف الذكي بين جميع مزايا Google، من الذكاء الاصطناعي إلى سعة تخزين هائلة تبلغ 2 تيرابايت عبر Google One مجانًا. يجمع الهاتف الذكي القابل للطي الرائد بين الأجهزة المتطورة والميزات المبتكرة.

هاتف Pixel 9 Pro Fold

يأتي هاتف Pixel 9 Pro Fold بمعالج Tensor 4، بسعر مخفض يبلغ 300 دولار، ما يرفع السعر من 1799 دولارًا إلى 1499 دولارًا. يتميز الهاتف الذكي بشاشة مزدوجة بتردد 120 هرتز بقياس 8.0 بوصات و6.3 بوصات. توفر كلتا الشاشتين OLED سطوعًا ودقة مثيرين.

يتوفر الهاتف الذكي بخيارين للتخزين: 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و256 جيجابايت للتخزين و16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و512 جيجابايت للتخزين.

في قسم الكاميرا، يستضيف الهاتف الذكي مستشعرًا أساسيًا بدقة 48 ميجابكسل مع دعم التثبيت البصري للصورة. وفي الوقت نفسه، هناك أيضًا عدسة مقربة بدقة 10.8 ميجابكسل ومستشعر واسع النطاق بدقة 10.5 ميجابكسل.

وفي المقابل، للحصول على صور شخصية أفضل ومكالمات فيديو، أضاف عملاق البحث مستشعرين مزدوجين بدقة 10 ميجابكسل في المقدمة. مع تصنيف مقاومة الماء IPX8 ودعم كل من Nano SIM و eSIM، تم تصميم Pixel 9 Pro Fold ليكون موثوقًا به ومريحًا.

علاوة على ذلك، يأتي هاتف Pixel 9 Pro Fold بالعديد من التقنيات مثل اتصال Bluetooth 5.3 كما يوفر بطارية بسعة 4650 مللي أمبير مع شحن سلكي بقوة 21 وات وشحن لاسلكي بقوة 7.5 وات

على الجانب الآخر يعد هاتف Pixel 9 Pro Fold متوفر بخيارات ألوان متعددةكما يعمل الهاتف بنظام Android 14، ويدعمه التزام لمدة 7 سنوات بتحديثات نظام التشغيل والأمان، مما يضمن طول العمر.