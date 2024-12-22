وان بلس تعمل على هاتف قابل للطي بتصميم صدفي.. السعر والمواصفات

انتشرت تسريبات حول إطلاق شركة وان بلس الصينية، لهاتف جديد قابل للطي تحت اسمه OnePlus Open 2، في الوقت الحالي، تستعد العلامة التجارية أيضا لإطلاق نموذج صدفي OnePlus V Flip.

متى سيتم إصدار هاتف وان بلس OnePlus V Flip؟

تشير التسريبات الأخيرة إلى أنه من المقرر إطلاق هاتف OnePlus V Flip في الربع الثاني من عام 2025 بين أبريل ويونيو، إذا كان هذا الموعد صحيحا، فهذا سيجعل V Flip هو الجهاز الثاني القابل للطي في محفظة وان بلس، بعد OnePlus Open.

أشارت التكهنات السابقة إلى أن هاتف وان بلس V Flip هو نسخة معدلة من هاتف Find N5 Flip، تثير هذه التطورات تساؤلات حول ما إذا كان جهاز وان بلس V Flip سوف يحصل على تصميم أو تقنيات خاصة بشركة أوبو.

كم ستكون تكلفة OnePlus V Flip؟

على الرغم من عدم وجود أسعار مؤكدة لجهاز OnePlus V Flip، فمن المحتمل أن تتراوح تكلفته بين 899 دولار و 999 دولار، وهو سعر قريب من منافسيه الرئيسيين في سوق الهواتف القابلة للطي مثل سامسونج Galaxy Z Flip 6، وموتورولا Razr 50 Ultra بحوالي 999 دولار.

نظرا لسجل وان بلس الحافل في تقديم ميزات متميزة بأسعار تنافسية، فقد يدخل V Flip السوق بسعر أقل للحصول على قوة جذب.

هاتف أوبو Oppo Find N2 Flip

مواصفات هاتف وان بلس OnePlus V Flip

المواصفات والميزات الرسمية التي سيقدمها هاتف OnePlus V Flip، لا تزال طي الكتمان، ولكن بناءً على الاتجاهات السائدة في السوق القابلة للطي وتاريخ وان بلس في ابتكار الأجهزة، فمن المحتمل أن يشتمل الهاتف على تصميم مدمج وأنيق، نموذجي للأجهزة القابلة للطي، ومثل منافسيها، قد يتميز بآلية مفصلية متينة وهيكل معدني زجاجي.

ومن المتوقع أن يحصل الهاتف على شاشة قابلة للطي وشاشة غطاء كبيرة نسببا للإشعارات والمهام السريعة، من المرجح أن تستخدم الشاشة الرئيسية القابلة للطي لوحة من نوع AMOLED للحصول على ألوان نابضة بالحياة وألوان سوداء عميقة، مقترنة بمعدل تحديث يبلغ 120 هرتز للتمرير السلس والرسوم المتحركة.

قد توفر شاشة الغلاف الخارجي وظائف إضافية، مثل الأدوات والإشعارات وتفاعلات التطبيقات الأساسية.

وتشتهر أجهزة وان بلس بأدائها القوي، ومن المتوقع أن يحذو V Flip حذوها مع معالج كوالكوم Snapdragon 8 Gen 3 أو 8 Elite، وهذا من شأنه أن يضمن قوة معالجة عالية المستوى لتعدد المهام والألعاب وتشغيل ميزات البرامج الخاصة القابلة للطي.

ومن المرجح أن تتراوح تكوينات ذاكرة الوصول العشوائي رام بين 8 جيجابايت و12 جيجابايت، مع خيارات تخزين تبدأ من 256 جيجابايت.



يمكن أن يتميز OnePlus V Flip بإعداد كاميرا مزدوجة في الخلف، يعد المستشعر الرئيسي بدقة 32 أو 50 ميجا بكسل المقترن بعدسة فائقة الاتساع مزيجا محتملا أن يقدمه هذا الهاتف، قد تحتوي الشاشة الداخلية على كاميرا سيلفي مثقوبة بدقة 16 ميجابكسل.

قد يحتوي جهاز V Flip على بطارية تبلغ سعتها 3700 أو 4000 مللي أمبير في الساعة، وهي نفس السعة التي تقدمها الهواتف القابلة للطي بتصميم صدفي، ومن المتوقع أن يكون الشحن السريع بقدرة 67 وات أو أعلى، وهناك إمكانية لدعم الشحن اللاسلكي.