قائد إدارة العمليات العسكرية في سوريا: نقف على مسافة واحدة من الجميع

عرضت فضائية “القاهرة الإخبارية” خبرا عاجلا، حيث قال قائد إدارة العمليات العسكرية في سوريا، إننا نقف على مسافة واحدة من الجميع ونحترم سيادة لبنان واستقراره الأمني.ولفت قائد إدارة العمليات العسكرية في سوريا إلى أن لبنان بحاجة إلى اقتصاد قوي واستقرار سياسي.



وفي سياق متصل: كشفت مصادر سياسية في سوريا، الجمعة، أن القيادة الجديدة في دمشق تعمل على عقد لقاء حوار وطني موسع يجمع كافة أطياف الشعب بداية العام المقبل.

وأكد الأمين العام للجبهة الديمقراطية ورئيس المنظمة العربية لحقوق الانسان المحامي محمود مرعي "عقد لقاء يضم عددا من الشخصيات والقوى السياسية في الداخل السوري مع إدارة العمليات السياسية"، بحسب سكاي نيوز.

وأضاف "تم بحث عقد مؤتمر وطني يُدعى إليه أكثر من 1200 شخصية من كافة أطياف المجتمع السوري مدينة وعسكرية تصدر عنه تشكيل لجنة دستورية وجمعية تأسيسية بمثابة برلمان ونذهب إلى انتخابات وتشكيل حكومة تمثل كافة أبناء الشعب السوري".

وأوضح المحامي مرعي "تحدثنا مع إدارة العمليات السياسية بأن سوريا هي دولة مواطنة ويجب الحفاظ على مؤسسات الدولة والسماح للقوى السياسية في الداخل بالعودة إلى افتتاح مكاتبهم ".