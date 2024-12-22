موعد مباراة ليفربول وتوتنهام ومعلق المباراة

يخوض فريق ليفربول، بقيادة النجم المصري محمد صلاح، مواجهة نارية أمام نظيره توتنهام هوتسبر، مساء اليوم الأحد، على ملعب توتنهام، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد المباراة والقنوات الناقلة:

موعد المباراة: تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة (السابعة والنصف مساءً بتوقيت السعودية).

تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة (السابعة والنصف مساءً بتوقيت السعودية). القنوات الناقلة: سيتم بث المباراة حصريًا عبر شبكة قنوات beIN Sports، وتحديدًا على قناة beIN Sports 1 HD.

معلق المباراة:

أسندت شبكة beIN Sports مهمة التعليق على المباراة إلى المعلق الجزائري الشهير حفيظ دراجي.

موقف الفريقين في جدول الدوري:

ليفربول: يحتل ليفربول صدارة جدول الدوري الإنجليزي برصيد 36 نقطة، ويسعى إلى تعزيز موقعه في الصدارة وحصد الثلاث نقاط.

يحتل ليفربول صدارة جدول الدوري الإنجليزي برصيد 36 نقطة، ويسعى إلى تعزيز موقعه في الصدارة وحصد الثلاث نقاط. توتنهام: يحتل توتنهام المركز الحادي عشر برصيد 23 نقطة، ويسعى لتحقيق نتيجة إيجابية للصعود في جدول الترتيب.

تعتبر هذه المباراة من أهم مواجهات الجولة، حيث تجمع بين فريقين كبيرين يسعيان لتحقيق الفوز. فوز ليفربول سيقربه أكثر من حصد اللقب، بينما سيمنح فوز توتنهام دفعة معنوية كبيرة للفريق.