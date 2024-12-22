«‎سيدات سلة الأهلي» يفوز على سموحة في نصف نهائي دوري المرتبط

حقق الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي، فوزًا مهمًّا على فريق سموحة بنتيجة 79-54، في المباراة التي جمعت الفريقين عصر اليوم في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري المرتبط.

أقيمت المباراة على صالة برج العرب بالإسكندرية، وقدم خلالها الفريق عرضًا مميزًا تحت قيادة طارق خيري المدير الفني للفريق، ونجح «سيدات الأهلي» في حسم المباراة بنتيجة 79-54.

‎وكان فريق ناشئات سلة الأهلي 16 سنة مرتبط قد نجح في تحقيق الفوز على نظيره سموحة بنتيجة 55-54.

ومن المقرر أن يواجه الأهلي فريق سموحة في إياب نصف نهائي دوري المرتبط يوم الثلاثاء القادم على صالة برج العرب في السابعة مساءً، بينما تقام مباراة 16 سنة مرتبط في الخامسة مساء.