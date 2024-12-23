استعلم عن نتيجة الحج السياحي 2025 ، أصبح متاح خلال ساعات قليلة من اليوم الأثنين، والتى ستكون عبر أحد روابط الانترنت التى ستوفرها وزارة السياحة والآثار.

ويمكن للمتقديم الاستعلام عن نتيجة الحج السياحي 2025 ، عبر الضغط هنا، وكتابة بطاقة الرقم القومي المكونة من 14 رقما، واستكمال باقي البيانات الخاصة بها لتظهر لك النتيجة.

استعلم عن نتيجة الحج السياحي 2025 ، دون اللجوء إلى سماسرة الحج والعمرة ،والذى أصبح متاحا بكل بساطة بمجرد دخول على الرابط المتاح من قبل وزارة السياحة والآثار .

يذكر أن موعد إجراء القرعة العلنية الإلكترونية لاختيار الحجاج في كافة مستويات الحج السياحي وإعلان النتيجة اليوم الأثنين 23 ديسمبر الجاري.

على جانب آخر اختتمت وزارة السياحة والآثار، تلقي طلبات شركات السياحة للمشاركة في باقات الحج المباشر والمخصصة للمواطنين الذين لم يحالفهم الحظ في الفوز بقرعة الحج أو قيامهم بعمل مناسك الحج خلال آخر 5 سنوات.

وأوضحت غرفة شركات السياحة، أنه يمكن لشركات السياحة الاشتراك في تلك باقات الحج المباشر من خلال التقدم بطلب لمكتب الإدارة المركزية للشركات السياحية بوزارة السياحة والآثار بالعاصمة الإدارية موضحًا به العدد الذي ترغب الشركة في تنفيذه حتى يتسنى للجهة الإدارية الموافقة وفقا لما تراه مناسبا.

وكانت غرفة شركات السياحة أعلنت عن توفير فرص حج من خلال طرح باقات حج مميزة للمواطنين دون قيد أو شرط على المواطن وذلك تحت مظلة رقابة من الجهة الإدارية تضمن الجودة والمصداقية والأمان للمواطنين وفق تعاقد تبرمه الشركة مع المواطن.