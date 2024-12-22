الفرعون يحكم الدوري الإنجليزي.. محمد صلاح يواصل تسجيل الأرقام القياسية

قاد محمد صلاح فريقه ليفربول لفوز كبير على توتنهام بنتيجة 6-3 في مباراة مثيرة، ضمن منافسات الجولة 17 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وواصل صلاح تألقه اللافت، حيث سجل هدفين وصنع مثلهما، ليقود الريدز لتحقيق انتصار عريض خارج الديار.

افتتح صلاح تألقه بصناعة هدف لزميله دومينيك سوبوسلاي قبل نهاية الشوط الأول، ليضع ليفربول في المقدمة بثلاثية.

وفي الشوط الثاني، واصل النجم المصري بريقه بإضافة هدفين، كما قدم تمريرة حاسمة للويس دياز، ليصبح أول لاعب في تاريخ البريميرليج يسجل 10 أهداف أو أكثر ويصنع 10 أهداف أو أكثر قبل فترة أعياد الميلاد.

وارتفع رصيد صلاح إلى 15 هدفًا و11 تمريرة حاسمة في البريميرليج هذا الموسم، لينفرد بصدارة قائمة أكثر اللاعبين صناعة للأهداف متفوقًا على بوكايو ساكا نجم آرسنال.

كما حقق صلاح إنجازًا آخر بعدما بات أول لاعب في تاريخ البريميرليج يسجل ويصنع 10 أهداف أو أكثر في 4 مواسم متتالية.

ووفقًا لشبكة "سكواكا"، فإن ليفربول سجل 3 أهداف في الشوط الأول خلال مباراة خارج ملعبه ضد توتنهام لأول مرة في تاريخ البريميرليج.

صلاح واصل سلسلة بصماته التهديفية في 9 مباريات متتالية بالدوري، ليقترب من رقمه القياسي الشخصي الذي حققه في 15 مباراة متتالية.

بهذا الفوز، عزز ليفربول صدارته لجدول ترتيب البريميرليج، مواصلاً الضغط على منافسيه في سباق اللقب.