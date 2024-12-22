محافظة قنا تنظم ندوة تثقيفية حول أهمية تعزيز الاستدامة المائية

نظمت محافظة قنا ندوة تثقيفية حول تعزيز الاستدامة المائية وتفعيل روابط ترشيد استهلاك المياه، اليوم /الأحد/، وذلك بالتنسيق والتعاون مع "اتحاد روابط مستخدمي المياه".



تأتي الندوة في إطار التعريف بالمستويات المختلفة لروابط ومسؤوليات الاتحاد، والتي تستهدف تعزيز الأمن المائي، وإدارة الموارد المائية بشكل مستدام، وترشيد الاستهلاك، فضلا عن إزالة المخالفات وحسم الشكاوى وفض المنازعات.



ووفقا لبيان عن المحافظة، تناول الأمين العام لإتحاد روابط مستخدمي المياه رائف تمراز، خلال الندوة، التحديات الكبرى التي تواجه الموارد المائية في مصر وتأثير ذلك على القطاع الزراعي، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة تضافر الجهود بين الجهات المعنية، لتذليل العقبات التي تواجه المزارعين، مثمناً الدعم الذي تقدمه الدولة من خلال مشروعات استصلاح الأراضي وتطوير نظم الري، بما يساهم في زيادة الإنتاجية الزراعية وتقليل الهدر.



ومن جانبه، أكد رئيس الإدارة المركزية للتوجيه المائي بالقاهرة، المهندس محمود السيلي، دور الروابط في ترشيد استهلاك المياه والتغلب على تحديات التغيرات المناخية وزيادة التعداد السكاني، مشيرا إلى أهمية التعاون بين مؤسسات الدولة والمنظمات الأهلية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بالقطاع الزراعي.



واختتمت الندوة، بجلسة نقاشية تم خلالها الاستماع إلى تحديات المزارعين ومقترحاتهم، مع التركيز على تعزيز الوعي المجتمعي وتطوير حلول عملية للتحديات التي تواجه القطاع الزراعي.

