قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
"لن يصبح رئيسا".. ترامب يرد على منتقدي نفوذ إيلون ماسك
صلاة قيام الليل.. حكمها وعدد ركعاتها وكيفيتها لتغتنم فضلها
بوتين يعلن استعداد روسيا لمواصلة تزويد الغرب بالغاز
والد زيزو: نجلي يتعرض لحملة شرسة.. وموضوع التجديد للزمالك بقى بايخ
التأمين الصحي الشامل.. رؤية مصرية لتحقيق العدالة الصحية بحلول 2030
ترامب يهدد باستعادة السيطرة على قناة بنما
صدمة لإدارة الأهلي| الدحيل يرفض عودة نجم الفريق.. ماذا سيحدث؟
بمقدم 100 ألف جنيه.. تفاصيل طرح وحدات سكنية ضمن مشروع دار مصر
الرقابة المالية: 17.7 مليار جنيه تمويلات عقارية خلال 9 أشهر
النيران تلتهم خيام النازحين في المواصي بقطاع غزة| فيديو
بعد تهديد ترامب.. أول رد من رئيس بنما على تصريحات ترامب بشأن القناة
قريبا.. بورسعيد خالية من البلاستيك بدعم ياباني بقيمة 3 ملايين دولار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

أخبار البلد

نقابة الصحفيين تعلن عن توافر فرص للحج 1446هـ - 2025

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم
×

أعلنت لجنة الحج والعمرة عن توافر فرص للحج للصحفيين وأسرهم وأقاربهم، ويتم تحصيل رسوم الحج اعتبارًا من اليوم الإثنين الموافق 23/12/2024م حتى الخميس الموافق 26/12/2024م أو اكتمال العدد.

وأوضحت نقابة الصحفيين/ أنه يتم تنفيذ البرنامج بمستوى اقتصادي "تحسين" على النحو التالي:

تفاصيل البرنامج:

مكة المكرمة

الإقامة في فندق 5 نجوم قريب من الحرم (من 1 إلى 4 ذو الحجة) مع الإفطار والعشاء.

الإقامة في عمائر فندقية (من 4 إلى 14 ذو الحجة) مع الإفطار والعشاء.


المشاعر المقدسة (عرفات ومنى):إقامة بنظام المطوف الاقتصادي مع تقديم الوجبات.


المدينة المنورة

الإقامة في فندق 4 نجوم قريب من الحرم (من 14 إلى 18 ذو الحجة) مع الإفطار والعشاء.

تكلفة البرنامج: 184,950 جنيه
(بتخفيض 83 ألف جنيه عن السعر في ضوابط وزارة السياحة)
(السعر لا يشمل تذكرة الطيران)

إجراءات السداد:

يتم السداد في حساب النقابة بالمصرف المتحد بموجب إذن دفع يحصل عليه الزميل من الدور الأرضي بمبنى النقابة.

الأوراق المطلوبة:

1. إيصال السداد.
2. (10) صور شخصية بخلفية بيضاء.
3. تقرير طبي مميكن ومعتمد من إحدى مستشفيات وزارة الصحة يفيد القدرة على الحج.
4. بطاقة صحية حديثة من أحد مكاتب وزارة الصحة تثبت تطعيم الالتهاب السحائي (لكل الحجاج) والإنفلونزا الموسمية (لمن هم فوق 65 عامًا).
5. شهادة التحصين (QR-code) محدثة لعام 2025 ضد فيروس كورونا لمن تزيد أعمارهم عن 65 عامًا.
6. صحيفة الحالة الجنائية (الفيش المميكن) من السجل المدني.
7. شهادة تحركات من إدارة الجوازات.

ملاحظات:

1. السعر لا يشمل تذكرة الطيران.
2. يُستبعد من يثبت عدم استيفائه شروط وضوابط وزارة الصحة أو الداخلية أو وزارة الحج السعودية ويتحمل كافة الرسوم الإدارية المقررة.
3. أي رسوم جديدة تفرضها السلطات السعودية أو المصرية أو تغيير في سعر العملة بالريال يتحملها الحاج.
4. في حالة إلغاء الحجز يتحمل الحاج كافة الرسوم المقررة من وزارة الداخلية.

الحج نقابة الصحفيين مكة المدينة المنورة المدينة الحرم حج الجمعيات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طقس الاثنين

الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية خطيرة غدا وتناشد باتخاذ التدابير اللازمة

جدول امتحانات نصف العام 2025 محافظة القاهرة

جدول امتحانات نصف العام 2025 محافظة القاهرة |خبر عاجل لجميع الصفوف الآن

طريقة تنزيل جميع القنوات على نايل سات

بضغطة واحدة.. كيفية تنزيل جميع القنوات على النايل سات بتردد واحد؟

زيزو ووالده

والد زيزو يكشف مفاجأة بشأن ملف تجديد عقد نجله مع الزمالك

خالد الغندور

رد فعل غير متوقع من خالد الغندور بعد فوز الأهلي علي شباب بلوزداد بسداسية

الأرصاد الجوية

تحذير من الأرصاد: تجنبوا شواطئ مطروح والإسكندرية والبحيرة خلال الساعات المقبلة

قرار جديد من الإسكان بشأن التقديم على شقق سكن لكل المصريين 5 - صورة أرشيفية

قرار جديد من الإسكان بشأن التقديم على شقق سكن لكل المصريين 5

امام عاشور

إمام عاشور يوجّه رسالة لمنتقديه ..وهذا ما فعله مع محمد الشناوي

ترشيحاتنا

صورة ارشيفية

نقابة الصحفيين تعلن عن توافر فرص للحج 1446هـ - 2025

الطالب حسام كارم

عين شمس تحصد المركز الأول في برنامج عباقرة الجامعات

جهاد أبو لحية

أبو لحية لصدى البلد: نتنياهو يرى استمرار الحرب طوق نجاة لمستقبله السياسي

بالصور

إصابة خمسة أشخاص بإصابات متفرقة إثر وقوع حادث بالدقهلية

ارشيفية
ارشيفية
ارشيفية

ماذا يحدث لجسمك عند شرب الكركديه؟.. فوائد مذهلة

فوائد الكركديه الصحية
فوائد الكركديه الصحية
فوائد الكركديه الصحية

اتهمته بالتحرش وتشويه سمعتها.. قصة شكوى بليك ليفلي ضد بطل فيلمها

أبطال It Ends with Us
أبطال It Ends with Us
أبطال It Ends with Us

احذر.. النوم بهذه الوضعيات يسبب آلام الرقبة

وضعيات نوم خاطئة تسبب آلام الرقبة
وضعيات نوم خاطئة تسبب آلام الرقبة
وضعيات نوم خاطئة تسبب آلام الرقبة

فيديو

ايمان عبد اللطيف

تحذير من شواطئ الإسكندرية ومطروح | ماذا قالت الأرصاد بشأن الطقس؟

ايمان عبد اللطيف

تفاصيل هامة قبل صرف معاشات يناير.. فيديو

ايمان عبد اللطيف

السعودية حذرت منه .. تفاصيل جديدة عن منفذ حـادث الـدهس في ألمانيا

ايمان عبد اللطيف

تصل لـ ٦.. تحذير من انخفاض كبير بدرجات الحرارة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: أزمة النازحين تزداد سوءً

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: نظرية العصر الإسرائيلي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: سلامتك د. مصطفى

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ المناهج بجامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: احترام حقوق الإنسان تسهم في بناء الكيان

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: مفيش هرم للإيجار

المزيد