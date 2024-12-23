نقابة الصحفيين تعلن عن توافر فرص للحج 1446هـ - 2025

أعلنت لجنة الحج والعمرة عن توافر فرص للحج للصحفيين وأسرهم وأقاربهم، ويتم تحصيل رسوم الحج اعتبارًا من اليوم الإثنين الموافق 23/12/2024م حتى الخميس الموافق 26/12/2024م أو اكتمال العدد.

وأوضحت نقابة الصحفيين/ أنه يتم تنفيذ البرنامج بمستوى اقتصادي "تحسين" على النحو التالي:

تفاصيل البرنامج:

مكة المكرمة

الإقامة في فندق 5 نجوم قريب من الحرم (من 1 إلى 4 ذو الحجة) مع الإفطار والعشاء.

الإقامة في عمائر فندقية (من 4 إلى 14 ذو الحجة) مع الإفطار والعشاء.



المشاعر المقدسة (عرفات ومنى):إقامة بنظام المطوف الاقتصادي مع تقديم الوجبات.



المدينة المنورة

الإقامة في فندق 4 نجوم قريب من الحرم (من 14 إلى 18 ذو الحجة) مع الإفطار والعشاء.

تكلفة البرنامج: 184,950 جنيه

(بتخفيض 83 ألف جنيه عن السعر في ضوابط وزارة السياحة)

(السعر لا يشمل تذكرة الطيران)

إجراءات السداد:

يتم السداد في حساب النقابة بالمصرف المتحد بموجب إذن دفع يحصل عليه الزميل من الدور الأرضي بمبنى النقابة.

الأوراق المطلوبة:

1. إيصال السداد.

2. (10) صور شخصية بخلفية بيضاء.

3. تقرير طبي مميكن ومعتمد من إحدى مستشفيات وزارة الصحة يفيد القدرة على الحج.

4. بطاقة صحية حديثة من أحد مكاتب وزارة الصحة تثبت تطعيم الالتهاب السحائي (لكل الحجاج) والإنفلونزا الموسمية (لمن هم فوق 65 عامًا).

5. شهادة التحصين (QR-code) محدثة لعام 2025 ضد فيروس كورونا لمن تزيد أعمارهم عن 65 عامًا.

6. صحيفة الحالة الجنائية (الفيش المميكن) من السجل المدني.

7. شهادة تحركات من إدارة الجوازات.

ملاحظات:

1. السعر لا يشمل تذكرة الطيران.

2. يُستبعد من يثبت عدم استيفائه شروط وضوابط وزارة الصحة أو الداخلية أو وزارة الحج السعودية ويتحمل كافة الرسوم الإدارية المقررة.

3. أي رسوم جديدة تفرضها السلطات السعودية أو المصرية أو تغيير في سعر العملة بالريال يتحملها الحاج.

4. في حالة إلغاء الحجز يتحمل الحاج كافة الرسوم المقررة من وزارة الداخلية.