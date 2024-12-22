ترامب: انتظر حل النزاع بين أوكرانيا وروسيا في لقاء مع بوتين

قال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، إنه حاليا ينتظر عقد لقاء مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين؛ لحل النزاع في أوكرانيا، واصفا الحرب بـ "فظيع"، مؤكدا أنه لو كان رئيسا للولايات المتحدة ابان اندلاعها لما حدث هذا الصراع.

وأضاف ترامب، في كلمته اليوم الأحد، خلال مؤتمر بعنوان "نقطة تحول في الولايات المتحدة" بولاية أريزونا: "قال الرئيس بوتين إنه يريد مقابلتي في أقرب وقت ممكن. لذلك سننتظر ذلك، ويجب أن ننهي تلك الحرب".

وفي وقت سابق، صرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بأنه لم يلتق مع الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، منذ أكثر من أربع سنوات، وأنه مستعد لعقد لقاء معه.

وقال بوتين، خلال اللقاء السنوي الخاص "الخط المباشر" والمؤتمر الصحفي الموسع: "لا أعرف متى سنلتقي معه (ترامب)، لأنه لا يقول شيئًا عن ذلك، لم أتحدث معه على الإطلاق منذ أكثر من أربع سنوات، وأنا مستعد لذلك (اللقاء)، وطبعاً في أي وقت".

وفي يونيو الماضي، طرح الرئيس بوتين، مبادرة لحل سلمي للصراع في أوكرانيا، جوهرها: وقف إطلاق النار على الفور وإعلان كييف استعدادها للمفاوضات، و انسحاب القوات الأوكرانية من أراضي المناطق، التي أصبحت ضمن كيانات روسيا الاتحادية، وكذلك إعلان كييف رسميا بالتخلي عن نية الانضمام إلى حلف الناتو، والتخلص من براثن النازية في البلاد، والالتزام بوضع محايد وغير انحيازي وخالي من الأسلحة النووية.