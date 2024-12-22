نادية الجندي: وزير الصحة عليه التدخل لإغاثة السيناريست بشير الديك

أكدت الفنانة نادية الجندي، متابعتها الحالة الصحية للسيناريست بشير الديك، مطالبة بتدخل الدولة؛ لأن هذا الفنان لن يتكرر وأعماله تشهد على ذلك.

وأوضحت "الجندي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن السيناريست بشير الديك فنان مميز ويحتاج لتدخل الدولة ونقله لمستشفى جيدة ومكان يليق به، مؤكدة أنه لابد من تدخل الدولة إنسانيًا وفنيًا لنقله إلى مستشفى مميزة.

وأضافت نادية الجندي، أن بشير الديك وفق تصريحات ابنته يعاني من إهمال بالمستشفى الذي يتعالج به، ولابد أن يحصل على العناية الجيدة.

وطالبت "لابد من نقله للمستشفى ليكون هناك اهتمام أكثر من ذلك، ولابد من وجود لجنة لتقصي الحقائق"، مناشدة وزير الصحة للتدخل بنفسه لإغاثة السيناريست بشير الديك.