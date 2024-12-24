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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

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هنغششك الإجابة.. محمد رمضان يشعل السوشيال ميديا بسؤال الـ5 ملايين

اسم أغنية محمد رمضان الجديده
اسم أغنية محمد رمضان الجديده
إسلام خالد
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أثار الفنان محمد رمضان جدلاً واسعاً عبر منصات التواصل الاجتماعي بعد إعلانه عن جائزة مالية ضخمة تصل إلى 5 ملايين جنيه للمشاهدين الذين يتمكنون من تخمين اسم أغنيته الجديدة، هذه المفاجأة حملت معها الكثير من التساؤلات حول أسم الأغنية، خاصة بعد تلميحاته الغامضة التي ربما قصدها رمضان لأستنتاج اسم أغنيته.

واعتاد الفنان محمد رمضان على إثارة الجدل والتشويق، لم يكشف رمضان حتى الآن عن تفاصيل أحدث اغنيه أو اسمها بشكل مباشر، ولكنه ربما اعتمد في اعلان مسابقته على نشر بعض التلميحات والتي قد تتضمن رسائل مشفرة قد تحمل رموزاً أو إشارات قد تشير إلى معاني معينة قد تشير إلى اسم الأغنية.

وفي سياق آخر، ظهر الفنان محمد رمضان مؤخرًا بلوك مميز بالشارب الغليظ والوجه الصارم، أثناء دخوله لوكيشن تصوير أول مشاهد فيلمه السينمائى الجديد الذي يحمل طابع تاريخي أكشن ويحمل اسم “أسد”.

ويعد التعاون الأول بينه وبين المخرج المصري العالمي محمد دياب، عقب نجاح الأخير بمسلسل مارفل moon knight.

للمزيد من التفاصيل حول التلميحات وجائزة رمضان لمن يستطيع تخمين اسم أجدد أغنية قبل الإعلان الرسمي، يمكنكم متابعة الفيديو التالي: 

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