بوتين يعلن استعداد روسيا لمواصلة تزويد الغرب بالغاز

قال رئيس وزراء سلوفاكيا، روبرت فيتسو، أمس الأحد، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعرب عن استعداد موسكو لمواصلة إمداد الغرب بالغاز.

وأضاف فيتسو، في منشور عبر حسابه على "فيسبوك": "أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استعداد روسيا لتزويد الغرب وسلوفاكيا بالغاز بشكل أكبر، وهو أمر مستحيل عمليًا بعد الأول من يناير عام 2025، نظرًا لموقف الرئيس الأوكراني".

ويوم الأحد، استقبل بوتين في الكرملين، رئيس وزراء سلوفاكيا، الذي يقوم بزيارة عمل لموسكو، وفق المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف.

وصرح فيتسو بأن زيارته لموسكو كانت رد فعل على تصريحات الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأنه ضد أي عبور للغاز عبر أوكرانيا، بحسب وكالة "ريا نوفوستي".

وفي منشور آخر، قال رئيس وزراء سلوفاكيا: "في محادثة طويلة، تبادلت أنا وفلاديمير بوتين وجهات النظر حول الوضع العسكري في أوكرانيا، وإمكانية التوصل إلى نهاية سلمية سريعة للحرب، وحول العلاقة بين سلوفاكيا وروسيا، التي أعتزم تعزيزها".

والشهر الماضي، أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، أن الدول الأوروبية مهتمة بمواصلة نقل الغاز عبر أوكرانيا، لكنها تظل دولة عبور غير موثوقة، على حد قوله.