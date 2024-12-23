نشاط للرياح وفرص سقوط أمطار.. الأرصاد: درجات الحرارة قد تصل لـ 10 درجات

أكد الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أننا بدأنا فصل الشتاء رسميا، وخلال شهر يناير تنخفض معدلات درجات الحرارة عن هذا، ومن المفترض أنها تقل خلال الأيام القادمة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن هناك نشاط للرياح تؤثر على البلاد، وبالتالي تقلل من الإحساس بدرجات الحرارة، موضحا: “على نهاية الأسبوع متوقع أن تصل العظمي على القاهرة الكبري إلى 17 و18 درجة مئوية، مع نشاط للرياح”.

وتابع: “اليوم تحديدا حتي نهاية الأسبوع هناك نشاط للرياح على السواحل الشمالية الغربية، مما يؤدي لإضطراب الملاحة البحرية وإرتفاعات أمواج، وهناك اليوم فرص أمطار على السواحل الشمالية، وخلال ساعات الليل بنهاية الأسبوع تصل درجات الحرارة على القاهرة إلى 10 درجات، والتي تعتبر منخفضة بالنسبة للمحافظة”.