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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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أخبار البلد

مكافحة الإيدز: عدد المصابين يقل عن 1٪ من السكان

الدكتورة هبة السيد
الدكتورة هبة السيد
عبدالصمد ماهر
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قالت الدكتورة هبة السيد مدير البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز بوزارة الصحة والسكان ،  أن استراتيجية مكافحة الإيدز الجديد  مدعومة بشكل كبير من الدولة المصرية 

وأضافت خلال ورشة عمل تزامنا مع اليوم العالمي لمكافحة الإيدز، أن مستوي الإصابات في مصر يقل عن 1٪ من عدد السكان وهناك انخفاض سنوي بفضل حملات التوعية الهامة مشيرة إلي أن هذا المعدل يعد منخفض للغاية نسعي من خلال استراتيجية 2025-2030 الي الوصول إلي صفر إصابات ونقل عدوي 

وتابعت أن عدد الرجال المصابين بمرض الايدز أكبر من عدد السيدات مشيرة إلي أن اكتشاف حالات الأمهات المصابات بالايدز مكنتنا من الوصول إلي صفر مصابين من الأطفال المولودين 

الصحة وزارة الصحة الايدز مكافحة الايدز مريض الايدز

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