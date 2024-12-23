وفاة طفل في مشاجرة بالأسلحة النارية بسوهاج.. والأمن يضبط المتهمين

كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل ما تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى بشأن نشوب مُشاجرة وإطلاق أعيرة نارية عشوائية بين عائلتين بإحدى القرى بسوهاج مما تسبب فى إصابة طفل بطلق نارى ووفاته.



بالفحص تبين ورود بلاغ للأجهزة الأمنية بسوهاج بحدوث مشاجرة بدائرة مركز شرطة البلينا بين طرف أول (3 أشخاص) ، طرف ثان (شخصين وبصحبتهم "طفل - سن 12") لخلافات الجيرة تبادل خلالها الطرفين التعدى على الآخر بالضرب بالعصى "شوم" والتراشق بالحجارة وإطلاق أعيرة نارية نتج عنها إصابة الطفل المُشار إليه بطلق نارى وتوفى متأثراً بإصابته .

كما تم ضبط طرفى المشاجرة ، وبحوزتهم (بندقية خرطوش ، بندقية آلية وعدد من الطلقات).. وتم إتخاذ الإجراءات القانونية .