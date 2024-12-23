سلاح الجو الإسرائيلي يعترض طائرة مسيرة قادمة من اليمن

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين إن سلاح الجو الإسرائيلي اعترض طائرة بدون طيار أطلقت من اليمن كانت متجهة نحو إسرائيل.

وأشار جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى أنه تم اعتراض الطائرة بدون طيار قبل عبورها إلى الأراضي الإسرائيلية، ولم يتم إطلاق صفارات الإنذار، بحسب ما أوردته صحيفة جيروزاليم بوست العبرية.

وأمس الأحد، أعلن الحوثيون، إفشال هجوم أمريكي بريطاني على اليمن باستهداف حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس هاري إس ترومان" وعدد من المدمرات التابعة لها.

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع، في بيان له: "انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه وردا على العدوان الأمريكي البريطاني على بلدنا، نجحت القوات المسلحة في إفشال هجوم أمريكي بريطاني على بلدنا، حيث تم استهداف حاملة الطائرات "يو إس إس هاري إس ترومان" وعدد من المدمرات التابعة لها بالتزامن مع بدء الهجوم العدواني مساء (السبت) على بلدنا".

في السياق نفسه، كشف إعلام إسرائيلي أن شعبة الاستخبارات في الجيش ترصد أهدافا عسكرية للحوثيين في اليمن استعدادا لاستهدافها، مضيفا أن الجيش والمؤسسة الأمنية يقران بأن محاربة الحوثيين معقدة لصعوبة جمع معلومات استخباراتية،