قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فان دايك يتغزل فى محمد صلاح: الأرقام تتحدث عن نفسها
جيش الاحتلال يعترض مسيرة أطلقت من اليمن باتجاه إسرائيل
نبيلة عبيد تعلن عودتها للشاشة بمسلسل جديد
«الصفقة المحتملة» لتبادل الأسرى مع حماس تثير انقساما بين وزراء الاحتلال والمعارضة
الرئيس السيسي يهنئ ملوك ورؤساء العالم بعيد الميلاد المجيد
مدبولي يكلف بوضع تصور نهائى بشأن إنشاء المنطقة الاقتصادية بجرجوب لعرضه على الرئيس
مرتضى وحافظ.. هيئة دفاع جديدة ومفاجآت في استئناف عمر زهران
سرطان داخل أي فريق .. ميدو يفتح النار على كهربا
السائق حاول يتحرش بيها.. فتاة تقفز من سيارة ميكروباص بالشروق
وزير الزراعة الأردني: البرتقال المصري يلقى رواجا في أسواق بلادنا
ليسوا أرقاما بل حياة.. الأونروا: طفل يُقتل كل ساعة في غزة
رد الأعباء التصديرية.. مدبولي يوجه بسرعة صرف مستحقات 685 شركة استكملت مستنداتها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

محافظات

نائب محافظ بني سويف يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات "حياة كريمة"

نائب محافظ بني سويف
نائب محافظ بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم
×

عقد "بلال حبش" نائب محافظ بني سويف، اجتماعًا موسعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لتسليم مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركزي ببا وناصر.

وحضر الاجتماع، د.محمد جبر منسق عام المبادرة ، محمد بكري رئيس مركز ببا،  شوقي هاشم رئيس مركز ناصر، هبة المنشاوي مدير منطقة تعمير بني سويف، محمد خلف، مصطفى صابر"شركة دار الهندسة" وممثلو دار الهندسة وجهاز تعمير شمال ووسط الصعيد، ورؤساء الوحدات المحلية المعنية، ووكلاء الوزارات، ومسؤولو القطاعات الخدمية وشركات المرافق ذات الصلة، ووحدة "حياة كريمة" بالديوان العام. 

وخلال الاجتماع ناقش نائب المحافظ _بشكل مُفصل _تقارير الأداء الخاصة بتنفيذ مشروعات المبادرة في مختلف القطاعات، وتضمنت نسب ومعدلات الإنجاز والتنفيذ في مشروعات :مياه الشرب والصرف الصحي، التعليم، الشباب والرياضة، والصحة والإسعاف، الري ، والغاز والطرق والرصف والاتصالات وغيرها من القطاعات الحيوية، مع التركيز على إزالة العقبات التي قد تعوق تسليمها في المواعيد المحددة. 

أكد نائب المحافظ على توجيهات المحافظ د.محمد هاني غنيم بأهمية الإسراع في استكمال تلافي واستيفاء  الملاحظات الخاصة بالتسليم والتشطيبات النهائية لعدد من المشروعات التي لم يتم الانتهاء منها.

ووجه بعقد اجتماع تنسيقي يضم ممثلى وحدة حياة كريمة والجهات والأجهزة التنفيذية والإشرافية المعنية بالمبادرة، لوضع وتنفيذ جدول زمني مُحدد لسرعة الانتهاء وتسليم باقى المشروعات ، مشددًا على ضرورة التعاون بين الجهات المختلفة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من المبادرة.

بني سويف محافظ بني سويف لفشن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

قرارات عاجلة بشأن غياب طلاب المرحلة الثانوية بالمدارس

الاثار

العثور على كنز أثري في أعماق بحر الإسكندرية.. والداخلية تحبط بيعها| صور

الأهلي

ملايين فى الأرض.. نادي خليجي يصدم الأهلي في صفقة فاشلة

فريق الأهلي للكرة النسائية

حركة مشينة.. حكاية طرد صخرة الأهلي وخناقته مع محكمة بـ الدوري

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 محافظة القاهرة

اعلان نتيجة حج القرعة السياحي 2025 اليوم.. كيفية الاستعلام بالرقم القومي

إعلان نتيجة حج القرعة السياحي 2025 اليوم.. كيفية الاستعلام بالرقم القومي

أرشيفية

أسعار الدواجن والبيض والبط اليوم الاثنين 23 ديسمبر 2024

أسعار الذهب

سعر الذهب محليا وعالميا اليوم الإثنين 23 ديسمبر 2024

بالصور

نرمين الفقي تشعل أجواء الكريسماس بإطلالة لامعة ورسالة حب للجمهور

نرمين الفقي
نرمين الفقي
نرمين الفقي

انفجار غير متوقع.. وجبة دجاج تثير الذعر في مقهى برازيلي |فيديو

انفجار غير متوقع.. وجبة دجاج تثير الذعر في مقهى برازيلي (فيديو)
انفجار غير متوقع.. وجبة دجاج تثير الذعر في مقهى برازيلي (فيديو)
انفجار غير متوقع.. وجبة دجاج تثير الذعر في مقهى برازيلي (فيديو)

وداعًا لآلام الظهر في الشتاء.. استشارى يقدم نصائح فعّالة للراحة والحماية

نصائح فعالة لعلاج آلام الظهر في الشتاء
نصائح فعالة لعلاج آلام الظهر في الشتاء
نصائح فعالة لعلاج آلام الظهر في الشتاء

بتكلفة 22 مليون جنيه.. رصف ورفع كفاءة طريق ديرب السوق / صافور بمركز ديرب نجم

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

ايمان عبد اللطيف

تحذير من شواطئ الإسكندرية ومطروح | ماذا قالت الأرصاد بشأن الطقس؟

ايمان عبد اللطيف

تفاصيل هامة قبل صرف معاشات يناير.. فيديو

ايمان عبد اللطيف

السعودية حذرت منه .. تفاصيل جديدة عن منفذ حـادث الـدهس في ألمانيا

ايمان عبد اللطيف

تصل لـ ٦.. تحذير من انخفاض كبير بدرجات الحرارة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: البحث عن الانسان

نهال علام

نهال علام تكتب: زوجات النبي ( 2 )

خالد عامر

خالد عامر يكتب: حديث الرئيس.. الرسالة وصلت

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: البيت والأسرة.. أساس بناء الشخصية المستقرة نفسيًا واجتماعيًا

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: أزمة النازحين تزداد سوءً

المزيد