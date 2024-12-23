موعد نهائي كأس مصر لكرة اليد بين الأهلي والزمالك

تستعد جماهير كرة اليد النسائية لمواجهة نارية تجمع بين عملاقي الكرة المصرية، الأهلي والزمالك، في ربع نهائي كأس مصر للسيدات للموسم الرياضي 2024-2025.

موعد المباراة:

ستنطلق المباراة المرتقبة بين الفريقين في تمام الساعة السادسة مساء يوم الأحد الموافق 28 يناير الجاري.

باقي مباريات الدور:

شهدت قرعة ربع النهائي مواجهات قوية أخرى، حيث سيواجه سبورتنج فريق البنك الأهلي، والزهور يلتقي مع سموحة، والشمس يواجه أصحاب الجياد، وكلها ستقام في نفس اليوم.

تاريخ المواجهات:

تعتبر مواجهات الأهلي والزمالك في كرة اليد للسيدات دائماً مثيرة للاهتمام، وكانت آخر مواجهة بينهما في الدوري قد انتهت بفوز الزمالك بركلات الترجيح.

أداء الفريقين في الدوري:

بدأ الفريقان الموسم بشكل قوي، حيث حقق الأهلي فوزًا كبيرًا على الطيران في الجولة الأولى، بينما حقق الزمالك فوزًا مثيرًا على الأهلي في الجولة الثانية.