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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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محافظات

«صحتنا في بيئتنا 2».. مياه الأقصر تنظم معرضا لمنتجات طلاب المدارس

مياه الأقصر تنظم إحتفالية ومعرض مبادرة "صحتنا فى بيئتنا" الثانى
مياه الأقصر تنظم إحتفالية ومعرض مبادرة "صحتنا فى بيئتنا" الثانى
شمس يونس
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افتتح الدكتور هشام أبو زيد، نائب محافظ الأقصر، واللواء أحمد محمد رمضان، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، وحسين كامل، منسق مبادرة "صحتنا في بيئتنا" بمنظمة اليونيسيف، والدكتور صفوت جارح عبدالعظيم، وكيل وزارة التربية والتعليم، معرض منتجات طلاب المدارس ضمن مبادرة "صحتنا في بيئتنا" بدعم من منظمة اليونيسيف.

شمل المعرض أهداف المبادرة من ترشيد استهلاك المياه، والحفاظ على الصحة العامة والنظافة الشخصية، والحفاظ على شبكات الصرف الصحي، والتغيرات المناخية. وتم تقديم فقرات من الطلاب تتعلق بهذه الأهداف.

وقدم طلاب المدارس عددًا من الابتكارات التي تمثل وعيهم بقضايا مياه الشرب وطرق الحفاظ على شبكات الصرف الصحي، بالإضافة إلى الحفاظ على البيئة والنظافة الشخصية. 

وجرى تكريم الطلاب الفائزين بالمبادرة من خلال أفضل الأعمال التي تم تقديمها والتي توضح تلك الرسائل وأهداف المبادرة.

وأثنى نائب محافظ الأقصر في كلمته على المبادرة وتعاون الجهات المختلفة لبناء الوطن ونشر ثقافة ترشيد استهلاك المياه والنظافة الشخصية وكافة أهداف المبادرة.

وشكر رئيس شركة مياه الأقصر، خلال كلمته، الحضور، وأثنى على المبادرة وإقامة المعرض ونتائج مبادرة "صحتنا في بيئتنا"، مشيرًا إلى التعاون المثمر بين الحكومة المصرية واليونيسيف والتنسيق بين الشركة والمنظمة لتنفيذ أنشطة برنامج المياه والإصحاح البيئي.

وأوضح مسؤول ومنسق مبادرة "صحتنا في بيئتنا" أن المبادرة مستمرة لتشمل العديد من مدارس الأقصر، وستقوم بتكريم المدارس الفائزة التي تقدم أفضل الأعمال التي تتماشى مع أهداف المبادرة.

ويُذكر أن مبادرة "صحتنا في بيئتنا"، التي استمرت طوال الثلاثة أشهر الماضية، تمت في إطار بروتوكول التعاون بين شركة مياه الأقصر واليونيسيف ووزارة التربية والتعليم.

 وتضمنت المبادرة عدة محاور للعمل عليها من خلال اختيار 150 مدرسة بمراكز الأقصر المختلفة.
 

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