شئون الاحزاب: أسامة الشاهد رئيسا لحزب الحركة الوطنية

قررت لجنة شئون الاحزاب برئاسة القاضي احمد رفعت نائب رئيس محكمة النقض والأمين العام للجنة الاحزاب السياسية ، اعتماد قرارات المؤتمر العام لحزب الحركة الوطنية المصرية بانتخاب المهندس اسامة خليل محمد الشاهد رئيسا للحزب خلفاً للواء رؤوف السيد علي رئيس الحزب الراحل والذي وافته المنية في شهر 23 من شهر سبتمبر 2024 .

واكد المهندس أسامة الشاهد في اول تصريح له عقب قرار لجنة شئون الاحزاب باعتماده رئيسا للحزب ان مصر والمنطقة كلها تمر بظروف اقليمية صعبة ومعقدة وتستدعي منا جميعا ضرورة اعلاء مصلحة الوطن وتوحيد جهود الجبهة الداخلية خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي من اجل الحفاظ علي امن واستقرار الدولة والتواصل الميداني مع المواطنين ودعم احتياجاتهم وتعريفهم بحقيقة الأوضاع وما تبذله الدولة ومؤسساتها من جهود ومشروعات في شتي المجالات لتوفير الحياة الكريمة وحماية حدود الدولة وأرضها وامنها واستقرارها .

وتابع رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية ان المرحلة القادمة ستشهد تدشين العديد من الفاعليات والقرارات التي تستهدف توسيع دائرة انتشار الحزب في القاهرة والمحافظات وفي اطار داعم لجهود الدولة ومؤسساتها وقيادتها السياسية .