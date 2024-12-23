عيار 21 يتراجع الآن بشكل ملحوظ.. سعر الذهب اليوم الاثنين بالتعاملات المسائية

يبحث الكثير عن سعر الذهب اليوم في مصر، والذي شهد تراجعا وفقا لآخر تحديث في سوق الصاغة المصرية بالتعاملات المسائية، حيث تراجع سعر الجرام من عيار 21 إلى أقل من 3750 جنيها للبيع في محلات الصاغة.

سعر الذهب اليوم عيار 18

أما عن سعر الذهب اليوم عيار 18، فيفضله الكثير حال شراء الخواتم والسلاسل من المشغولات الذهبية، والذي سجل هبوطا أيضا في محلات الصاغة إلى نحو أقل من 3220 جنيه بدون أي مصنعية أو ضريبة أو دمغة، بعد نحو 3300 جنيه قبل أيام قليلة.

ويهتم الكثير بالبحث عن سعر الذهب عيار 21 الأشهر في سوق الصاغة المصرية، والذي تراجع مؤخرا إلى 3725 جنيهًا للبيع كأقل سعر ، بعدما سجل 3875 جنيهًا كأعلى سعر الخميس 12-12- 2024.

ويهتم الراغبون في بيع أو شراء الذهب بالبحث عن العيار الأشهر في سوق الصاغة المصرية، وهو عيار 21 نظرا لبريقه ولمعانه اللافت فتفضله شريحة كبيرة من المتعاملين في سوق الصاغة، والذي تراجع عن 3730 جنيها للبيع.

إزاي أحسب مصنعية الذهب عيار 21؟

وسجل سعر الذهب عيار 21 اليوم تراجعا إلى نحو 3750 جنيها للشراء، وعند الشراء يتم إضافة نحو 100 إلى 250 جنيها بحد أقصى على كل جرام كمصنعية.

سعر الذهب اليوم

كم سعر الجنيه الذهب اليوم؟

سعر الجنيه الذهب اليوم عيار 21 BTC، وكذلك سعر الجنيه الذهب عيار 24 يهم الكثير ، خاصة من الراغبين في الاستثمار بالذهب أو الراغبين في بيع ما لديهم من مدخرات في شكل جنيهات ذهب.

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم 30000 جنيه بعدما سجل 31000 جنيه الخميس 12 -12 بدون مصنعية، وقد يصل إلى 33 ألف جنيه بالمصنعية، وسجل 29800 جنيها للبيع .

سعر الذهب اليوم عيار 24

كما يفضل الكثير شراء المصوغات والجنيهات الذهب من عيار 24 ، وهو العيار الأعلى ويدل أكبر نسبة نقاء للذهب بدون تداخل أي معادن أخرى.

وسجل سعر الذهب عيار 24 اليوم تراجعا جديدا في محلات الصاغة المختلفة ليسجل نحو 4285 جنيها بدون مصنعية ، وقد يصل السعر إلى 4500 جنيه بالمصنعية.

أسعار الذهب اليوم الإثنين 23 ديسمبر 2024

نقدم لكم أسعار الذهب اليوم للشراء من محلات الصاغة وللبيع إلى محلات الصاغة، بالتفصيل على حسب كل عيار في سوق الصاغة، مع العلم أن هذه الأسعار بدون مصنعية :

- سعر الذهب عيار 24: 4285 جنيها للشراء - 4257 جنيها للبيع.

- سعر الذهب عيار 21 : 3750 جنيها للشراء - 3725 جنيه للبيع.

- سعر الذهب عيار 18: 3214 جنيها للشراء - 3192 جنيها للبيع.

- سعر الذهب عيار 14 : 2500 جنيه للشراء - 2483 جنيها للبيع.

- سعر الذهب عيار 12: 2142 جنيها للشراء - 2128 جنيها للبيع.

سعر الذهب عالميا

تراجع سعر الذهب عالميا لتسجل الأوقية 3611 دولارا ، وتظل متراجعة بقوة من أعلى سعر وهو 2,790.41 دولار الشهر الماضي.

ما الفرق بين الذهب عيار 21 و 24؟

يبحث الكثير من الراغبين في الشراء عن الفرق بين الذهب عيار 21 و 24، فعيار الذهب 24 يحتوى على 99.99% من الذهب الخالص، أما عيار الذهب21 : يحتوى على 87.5% من الذهب الخالص، وتتداخل معه معادن أخرى بنسب أعلى كلما قل العيارز.

قرار الفيدرالي

وقرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، الأربعاء الماضي ، خفض معدل الفائدة للمرة الثالثة على التوالي خلال 2024، وذلك بواقع 25 نقطة أساس بحيث باتت تتراوح بين 4.25 و4.50%