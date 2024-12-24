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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

توك شو

متفائل.. أنور السادات: تعيين طارق نور رئيساً للشركة المتحدة اختيار اقتصادي

أنور السادات
أنور السادات
قسم التوك شو
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أكد محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، تفاؤله بالتغييرات التي حصلت وباختيار اسماء في المجلس الأعلى للإعلام والهيئة الوطنية للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة، مؤكدا أن هذا سيكون له تأثير كبير على مستوى الرأي العام، قائلا: "لابد تحرير المواقع من الحجب وتفويق أوضاع هذه المواقع".

وطالب "السادات"، خلال لقائه مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"،: المجلس الأعلى للإعلام بحل مشكلة الإعلانات بشأن الوحدات سكنية باهظة الثمن والفنادق بملايين الجنيهات، قائلا: "مينفعش أشوف إعلانات سياحية وفندقية بملايين الملايين.. والمواطن مش عارف يعيش وهي إعلانات استفزازية..  والإعلانات عن المناطق السياحية والفنادق "مستفزة".

وتابع: متفائل ومعجب جدًا باختيار الإعلامي طارق نور كرئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، موضحًا أنه اختيار اقتصادي مهم جدًا للإعلام في مصر.

وأوضح أن طارق نور هو إعلامي مميز وشخص محترف على مستوى الإعلانات والإعلام وهو شخص راقي جدًا، مؤكدًا أن الجمهور يحتاج أن يشاهد الشخصيات الراقية على شاشات التلفزيون وأيضًا على مستوى إدارة الإعلام في مصر، قائلًا: "أنا متفائل بالمتحدة وبهذا التغيير، لأن للمتحدة دور كبير وبارز في الإعلام المصري".

مصر السادات اخبار التوك شو الشركة المتحدة طارق نور

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