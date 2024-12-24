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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

فن وثقافة

في عام 2024 ..شباب خاضوا تجربة البطولة المطلقة لأول مرة

نجوم الفن
نجوم الفن
قسم الفن
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شهد عام 2024 ، ظهور فرصة البطولة المطلقة للعديد من الفنانين والفنانات الشباب ، والذين حققوا نجاحات كبيرة هذا العام باعمالهم الفنية ، ونرصد أبرز الفنانين الشباب الذين حصلوا لى البطولة المطلقة لاول مرة هذا العام .

محمد سلام:

يخوض الفنان محمد سلام أولى بطولاته المطلقة من خلال مسلسل كارثة طبيعية، وكانت كشفت منصة watch it  عن بدء الاستعداد لـ مسلسل كارثة طبيعية والذي يأتي من تأليف أحمد عاطف والذي تعد هذه ثاني أعماله بعد مسلسل بالطو الذي نال إعجاب الجمهورونجاحًا غير مسبوق، ومسلسل كارثة طبيعية من إخراج حسام حامد.

طه الدسوقي:

 أوائل الفنانين الشباب الذين حصلوا على خطوة البطولة المطلقة وأثبتوا قدرتهم وبجدارة هو الفنان طه دسوقي الذي قدم بطولة مسلسل حالة خاصة، الذي تم عرضه عبر منصة watch it، وشاركه فيه عدد كبير من الفنانين من بينهم غادة عادل وهاج السراج وحسن أبوالروس، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف مهاب طارق وإخراج عبدالعزيز النجار وتناول مرض التوحد.

إيمان العاصي:

 

انطلقت إيمان العاصي في أولى بطولاتها المطلقة من خلال مسلسل "برغم القانون"، الذي عرض في سبتمبر 2024. العمل جاء ليبرز موهبتها بعد نجاحات متعددة مثل دورها البارز في "جعفر العمدة" مع محمد رمضان. 

أثبتت العاصي قدرتها على تقديم أدوار مركبة ومتنوعة، مما عزز مكانتها كواحدة من أبرز نجمات الدراما المصرية.

دياب

 

خاض الفنان دياب تجربة البطولة المطلقة الأولى من خلال مسلسل "مليحة"، الذي تناول قضية فلسطين بشكل إنساني ووطني.

 قدم دياب شخصية ضابط مصري يساعد عائلة فلسطينية على العودة إلى وطنهم، ليؤكد من جديد موهبته في تقديم أدوار ذات أبعاد عميقة وقضايا هادفة.

رنا رئيس :

 

وأيضًا الفنانة رنا رئيس التي مُنحت هي الأخرى فرصة البطولة المطلقة من خلال مسلسل إنترفيو الذي قدمته عبر منصة watch it، وشاركها فيه عدد من الفنانين من بينهم خالد شباط وحازم إيهاب وديانا هشام، وهو من تأليف أمينة مصطفى وإخراج أحمد خالد أمين.

نور النبوي :

 

 نور النبوي الذي خاض تجربة البطولة المطلقة للمرة الأولى من خلال مسلسل 6 شهور، الذي عرض عبر منصة watch it، وشاركه فيه عدد كبير من الفنانين من بينهم نور إيهاب وسلوى محمد علي ومراد مكرم وفريدة رجب، وهو من تأليف عمرو أبو زيد وأحمد هشام وإخراج مصطفى صولي.

أمير عيد :

وكذلك الفنان أمير عيد الذي خاص تجربة البطولة المطلقة من خلال مسلسل دواعي سفر الذي عرض عبر منصة watch it، وشاركه فيه عدد من الفنانين من بينهم كامل الباشا وأحمد غزى وأيمن الشيوي، وهو من تأليف وإخراج محمد ناير.

حاتم صلاح 

وينضم إليهم الفنان حاتم صلاح الذي خاض أيضًا تجربة البطولة للمرة الأولى من خلال مسلسل على باب العمارة، الذي قدمه عبر منصة watch it، وشارك فيه عدد كبير من الفنانين من بينهم آية سماحة ومحمد رضوان وريهام الشنواني، وهو من تأليف مصطفى حمدي وإخراج خيرى سالم.

محمد سلام إيمان العاصي رنا رئيس دياب عام 2024 نور النبوي طه الدسوقي

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