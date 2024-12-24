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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

فن وثقافة

حياتي الحلوة.. تعرف على موعد طرح أحدث أغنيات رامي جمال

رامي جمال
رامي جمال
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يستعد النجم رامى جمال لطرح أحدث أغانيه والتي تحمل اسم حياتي الحلوة، وذلك  يوم 30 ديسمبر الجاري احتفالاً بالعام الجديد.

رامي جمال

كما يستعد المطرب رامي جمال لطرح أحدث أغانيه التي تحمل اسم "مش لاقيكي" وهي أغنية الألبوم.

ويتم طرحها في الموسم الشتوي الحالي، وتحديدًا أول أيام العام الجديد 2025، ويطرح رامي أغاني ألبومه الجديد تباعًا.

وهذه الأغنية من كلمات الشاعر إبراهيم جاد، ومن ألحان أنيس، وتنتمي لنوعية الأغاني الدرامية.

يذكر أن طرح مؤخرًا رامي جمال أغنية ولا بفتكرك” وهي ثالث أغاني ألبومه الجديد “مش لاقيكي”، وهي من كلمات الشاعر أحمد المالكي، ألحان محمدي، توزيع موسيقي ومهندس صوت أحمد أمين

وجاءت كلمات الأغنية كالآتي بالنسبالي كلامك عني.. اللي أكيد افترا وتجني.. عامل زي النكتة البايخة ماضحكناش.. بالنسبالي رأيك فيا عامل كده زي الأغنية.. اللي بنقفلها من النص ومانعيدهاش.. ولا بفتكرك.. ولا بعاديك.. ولا أصلًا بتكلم عنك من بعديك.. خليك كده بتقل فعيني وعين الناس.. كمل وأوعى تقرب تاني الله يخليك.. ولا في عشرة مابينناصاينها.. ولا دي حاجة هاتكسب منها..كل عمايلك بتأكدلي أنا سيبتك ليه.

وكان رامي جمال، قد بدأ خلال الفترة الماضية طرح أغاني الألبوم على طريقة السنجل بشكل متتالي، حيث طرح مؤخرًا أغنيتين جديدة ضمن أغاني ألبومه الجديد وهما“وجوده تاعبني، ونومي مخاصمني”.

30 ديسمبر رامى جمال حياتى الحلوة

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