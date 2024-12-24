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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

فن وثقافة

بعد طرحه بساعات ..حذف برومو مسلسل السراب لـ خالد النبوي

خالد النبوي
خالد النبوي
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طرحت الشركة المنتجة لمسلسل السراب للنجم خالد النبوي البروموالتشويقي الاول للمسلسل ولكن سرعان ما قامت الصفحه بحذف البرومو.

بوستر السراب:

 

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل سراب للنجم خالد النبوي البوستر الرسمي للمسلسل، المقرر طرحه في شهر يناير المقبل ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم.

تفاصيل مسلسل سراب: 

مسلسل سراب بطولة خالد النبوي ويسرا اللوزي هاني عادل ونجلاء بدر وجيهان الشماشرجي وديامان بوعبود، وعدد آخر من الفنانين، تأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد.

مسلسل سراب تدور أحداثه في إطار اجتماعي، ويعمل خالدالنبوي خلال الأحداث في البورصة، ويتم الكشف خلاله عن عالم البورصة والصفقات والاستغلال الذي يحدث فيه.

تكريم خالد النبوي :

كان مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية أعلن عن تفاصيل دورته الرابعة عشر التى تحمل اسم قمر 14، بحضور السيناريست سيد فؤاد رئيس المهرجان وعزة الحسيني مديرة المهرجان والفنان محمود حميدة الرئيس الشرفى لهذه الدورة، وأحمد مراد عضو لجنة التحكيم.

وأعلن القائمون على  المهرجان اسماء المكرمين بالدورة الـ 14 وهم اكوسوا بوسيا، احمد الحفيان، المخرج مجدي أحمدي علي، موسي ابسا، والفنان خالد النبوي.

بوستر مهرجان الأقصر

وأطلق مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية ملصق  بوستر الدورة الرابعة عشرة تحت شعار السينما الأفريقية قمر 14  The full moon of African cinema.

يأتي هذا الشعار بمناسبة الدورة الرابعة عشرة وتأثير سحر القمر المكتمل على كل شيء في الحياة حولنا من بحار وأنهار و زرع وكل الكائنات الحية، وكل ما في السماء والأرض يتأثر بحركة القمر، وصعود  السينما الأفريقية عالمياً من خلال تمثيلها في كافة المهرجانات السينمائية العالمية وارتفاع الطلب عليها من المنصات المختلفة يؤكد مدى الجاذبية  فيها بتعدد ثقافتها.

صمم ملصق الدورة الـ 14، الفنان التشكيلي محمد عبلة الذي صرح قائلا: فكرة وروح البوستر جاءت من خلال الاستعانة بمفردات الشعار الخاص بالمهرجان في دورته الرابعة عشرة، وهو ( السينما الأفريقية قمر 14)، فالفكرة هنا عن اكتمال القمر لدى الشعوب العربية والأفريقية والميثولوجيا والأساطير في أفريقيا، فاكتمال القمر له معاني كثيرة، ولكني في تصوري وضعت القمر المكتمل وكل الأشياء تذهب إليه، فقارة أفريقيا منطلقة ناحية القمر، وجعلت الفنان السينمائي ( راكب أحلامه) من خلال بساط الريح وسنجد أن العنصر الرئيسى في الكرة الأرضية هي أفريقيا التي تنطلق إلى النور وإلى اكتمال القمر، فالأقصر اصبحت بحق عاصمة للسينما الأفريقية تجمع مبدعيها فوق منصة واحدة تسير بهم مثل بساط الريح.

السراب مسلسل السراب خالد النبوي

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