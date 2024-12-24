عاجل.. تفاصيل هامة حول جدول تقييمات المرحلة الابتدائية

قدمت مذيعة “صدى البلد”، رنا عبد الرحمن، تغطية عن اعلان مديريات التربية والتعليم في مختلف محافظات الجمهورية ، جدول تقييمات الصف الأول الابتدائي و جدول تقييمات الصف الثاني الابتدائي ، للتلاميذ الدارسين بالفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي 2024 / 2025
تلك التقييمات التي تعقد بالتزامن مع حلول موسم امتحانات نصف العام الجديد.
و بحسب ما أعلنته مديريات التربية والتعليم، تعقد تقييمات الصف الأول الابتدائي و تقييمات الصف الثاني الابتدائي ،للتلاميذ الدارسين بالفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي 2024 / 2025
تحريرياً من خلال المدرسة وخلال اليوم الدراسي وشددت مديريات التربية والتعليم ،على أن تقييمات الصف الأول الابتدائي و تقييمات الصف الثاني الابتدائي ، للتلاميذ الدارسين بالفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي و تعقد تحت إشراف موجهي
الصفوف الأولى في جميع المواد عدا اللغة الإنجليزية تخضع لتوجيه اللغة الإنجليزية.
و من جهتها قالت الصفحات الرسمية للمدارس، إنه بناء على تعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، يتم عقد تقييمات الصف الأول الابتدائي و تقييمات الصف الثاني الابتدائي، للتلاميذ الدارسين بالفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي
فى الفترة من
١٢/٢٩ إلى ١/٥
وهذا (التقييم المبدئى)،
ومن الفترة ١/١٦ إلى ١/٢٣
(التقييم النهائي).
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