عاجل.. تفاصيل هامة حول جدول تقييمات المرحلة الابتدائية

قدمت مذيعة “صدى البلد”، رنا عبد الرحمن، تغطية عن اعلان مديريات التربية والتعليم في مختلف محافظات الجمهورية ، جدول تقييمات الصف الأول الابتدائي و جدول تقييمات الصف الثاني الابتدائي ، للتلاميذ الدارسين بالفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي 2024 / 2025

تلك التقييمات التي تعقد بالتزامن مع حلول موسم امتحانات نصف العام الجديد.

‎و بحسب ما أعلنته مديريات التربية والتعليم، تعقد تقييمات الصف الأول الابتدائي و تقييمات الصف الثاني الابتدائي ،للتلاميذ الدارسين بالفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي 2024 / 2025

تحريرياً من خلال المدرسة وخلال اليوم الدراسي ‎وشددت مديريات التربية والتعليم ،على أن تقييمات الصف الأول الابتدائي و تقييمات الصف الثاني الابتدائي ، للتلاميذ الدارسين بالفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي و تعقد تحت إشراف موجهي

الصفوف الأولى في جميع المواد عدا اللغة الإنجليزية تخضع لتوجيه اللغة الإنجليزية.

و من جهتها قالت الصفحات الرسمية للمدارس، إنه بناء على تعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، يتم عقد تقييمات الصف الأول الابتدائي و تقييمات الصف الثاني الابتدائي، للتلاميذ الدارسين بالفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي

فى الفترة من

١٢/٢٩ إلى ١/٥

وهذا (التقييم المبدئى)،

ومن الفترة ١/١٦ إلى ١/٢٣

(التقييم النهائي).

للمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو: