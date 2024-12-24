تامر أمين: سيناء بوابة مصر تحمينا طوال الوقت وتحفظنا من الهجمات

وجه الإعلامي تامر أمين، رسالة خاصة بعد قرار عفو الرئيس السيسي عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء، قائلا: إنه من خلال المسيرة الديموقراطية التي تسير بها مصر وبها إتاحة وتسامح وعفو ومنح فرصة ثانية للجميع من أجل العودة والمواطنة بشكل كبير.

وأضاف خلال برنامجه “أخر النهار” المذاع عبر فضائية “النهار”، أن تلك الفكرة قائمة على الجزء الغالي من الوطن وقلوبنا وهي سيناء، معقبا: “سيناء غير ويجب أن نعترف بهذا، وهي جزء أصيل من أرض مصر، وكل المصريين دفعوا دماءهم من أجل إستعدتها بحرب 67 و73”.

وتابع: “سيناء بوابة مصر التي طوال الوقت تحمينا وتحفظنا من الهجمات، وأهالينا المصريين فى سيناء، لأن هناك من يقول السيناويين، مفيش حاجة إسمها كدا، في حاجة أسمها المصريين السيناوية”.