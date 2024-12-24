بشرى لعمال السكة الحديد.. تخفيض 50% في اشتراكات مترو الأنفاق

أعلن عبد الفتاح فكري، رئيس النقابة العامة للعاملين بسكك حديد مصر ومترو الأنفاق، أنه أثناء اللقاء مع الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والنقل حصل رئيس النقابة على موافقة وزير النقل على تخفيضات 50% على اشتراكات المترو للعاملين بالسكك الحديد.

وقالت النقابة في بيان إن عبد الفتاح فكري رئيس النقابة العامة للعاملين بسكك حديد مصر ومترو الأنفاق أعلن أنه أثناء اللقاء مع الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والنقل ليلة أمس أثناء تفقده لنادي السكة الحديد الرياضي ،عرض رئيس النقابة مشكلة اشتراكات المترو التي يعاني منها العاملين بالسكة الحديد .

وأضافت : وقد وافق الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والنقل مبدئيا علي منح العاملين اشتراكات مترو بتخفيض 50% .

وقد تم اعداد مذكرة من النقابة العامة للعرض على معالية للحصول علي الموافقة النهائية للتنفيذ .

وتابعت " بهدة المناسبة يتقدم مجلس النقابة العامة بخالص الشكر والتقدير للفريق مهندس كامل الوزير وكافة قيادات السكة الحديد ومترو الأنفاق على استجابتهم لمطالب النقابة العامة المشروعة لصالح العاملين" .