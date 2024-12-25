آخر مستجدات مفاوضات الأهلي مع نجم باتشوكا المكسيكي

قال الإعلامي خالد الغندور، إن خالد مرتجي أمين الصندوق بالنادي الأهلي، يقود المفاوضات مع نادي باتشوكا المكسيكي لضم المغربي أسامة إدريسي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" السبت الماضي تواصلنا مع الفريدو التيري المدير الرياضي لنادي باتشوكا وأكد إن النادي الأهلي لم يتواصل معهم لضم المغربي أسامة إدريسي وإنهم منفتحين على رحيل اللاعب في حال وصول عرض مناسب".

وأضاف:" في الوقت الحالي خالد مرتجي بيقود ملف التفاوض مع وكيل الإدريسي ونادي باتشوكا وحصل اجتماع عبر "زووم" والأهلي ينتظر معرفة الطلبات المالية لنادي باتشوكا لحسم موقفه من الصفقة".