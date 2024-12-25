حصاد 2024.. أبرز الهواتف الصدفية القابلة للطي التي أطلقت خلال العام

شهد عام 2024، تقدما ملحوظا في قطاع الهواتف القابلة للطي، حيث تمكنت معظم الشركات من استعراض نماذج جديدة تجمع بين أحدث التكنولوجيات والتصاميم المبتكرة، والتي ظهرت في فئتين هما الهواتف القابلة للطي رأسيا (التصميم الصدفي)، والأخرى يمكن طيها أفقيا (والتي تشبه الكتب).

أبرز الهواتف الصدفية القابلة للطي التي أطلقت في عام 2024

نستعرض أبرز الهواتف الصدفية القابلة للطي التي أطلقت في عام 2024، وهي:



1. هاتف سامسونج Galaxy Z Flip 6:

على مدار سنوات، تطلق سامسونج هواتفها المزودة بشاشة قابلة للطي في تصميمين، الأول الأجهزة الكبيرة القابلة للطي كالكتب، والثانية هي الهواتف الصدفية والتي يمكن طيها رأسيا.

ويتميز إصدار 2024، بتصميم صدفي الشكل Galaxy Z Flip 6، يدعم معيار IP48 لمقاومة الماء والغبار، يتمتع بشاشة داخلية بقياس 6.7 بوصة، وشاشة خارجية صغيرة يبلغ قياسها 3.4 بوصة، وكاميرا خلفية رئيسية بدقة 50 ميجابكسل.

زودت سامسونج هذا الهاتف بمعالج كوالكوم Snapdragon 8 Gen 3 المقترن بذاكرة وصول عشوائي تبلغ سعتها 12 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية تصل سعتها إلى 512 جيجابايت، كما أنها يحتوي على بطارية بقوة 4000 مللي أمبير في الساعة، وتدعم الشحن السلكي بقدرة 25 وات، والشحن اللاسلكي بقدرة 15 وات.

هاتف سامسونج Galaxy Z Flip 6

2. هاتف موتورولا Razr 50 Ultra:

يتميز هاتف موتورولا Razr 50 Ultra بشاشة داخلية بقياس 6.9 بوصة، وشاشة خارجية بقياس 4 بوصة، ويضم كاميرا خلفية ثلاثية العدسات، الأساسية بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل.

ييتم تشغيل هاتف موتورولا Razr 50 Ultra، بمعالج Snapdragon 8s Gen 3 ويأتي مع ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 12 جيجابايت وما يصل إلى 512 جيجابايت من سعة ذاكرة التخزين الداخلية.

يحزم هاتف موتورولا Razr 50 Ultra، بطارية بقوة 4000 مللي أمبير في الساعة، وتدعم الشحن السلكي بقدرة 45 وات، والشحن اللاسلكي بقدرة 15 وات، والشحن اللاسلكي العكسي بقدرة 5 وات.

هاتف موتورولا Razr 50 Ultra

3. هاتف شاومي Xiaomi Mix Flip:

يضم هاتف شاومي Mix Flip شاشة خارجية بقياس 4.01 بوصة، وشاشة داخلية يبلغ قياسها 6.86 بوصة، ويضم كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، ويتم تشغيل الهاتف بمعالج كوالكوم الرائد Snapdragon 8 Gen 3.

ويحزم الهاتف بطارية بقوة 4780 مللي أمبير في الساعة، وتدعم الشحن السلكي بقدرة 67 وات، ويأتي مع ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة تصل إلى 16 جيجابايت وما يصل إلى 1 تيرابايت من سعة ذاكرة التخزين الداخلية.

هاتف شاومي Xiaomi Mix Flip

4. هاتف نوبيا Nubia Flip 5G:

يعد Nubia Flip 5G أولي هواتف شركة نوبيا القابلة للطي بتصميم صدفي الشكل، هو يتميز بشاشة داخلية بقياس 6.9 بوصة، وأما الشاشة الخارجية، فهي دائرية وصغيرة الحجم وتأتي بقياس 1.43 بوصة، زودته نوبيا بكاميرا خلفية ثنائية العدسات، بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل.

يعمل هاتف Nubia Flip 5G بمعالج كوالكوم Snapdragon 7 Gen1، ويستمد طاقته من بطارية بقوة 4310 مللي أمبير في الساعة، وتدعم الشحن السلكي السريع بقدرة 33 وات.

هاتف نوبيا Nubia Flip 5G

5. هاتف إنفينيكس Infinix Zero Flip:

دخلت شركة إنفينيكس في مجال الهواتف القابلة للطي، حيث انضم هاتف Infinix Zero Flip إلى سلسلة هواتف "زيرو" الفاخرة من العلامة التجارية، وهو يتميز بشاشة داخلية بقياس 6.9 بوصة، وأما الشاشة الخارجية، فهي تأتي بقياس 3.64 بوصة، يتمتع الهاتف بكاميرا خلفية ثنائية العدسات، بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 50 ميجابكسل ايضا.

يعمل هاتف Infinix Zero Flip بمعالج ميدياتك Dimensity 8020، ويستمد طاقته من بطارية بقوة 4720 مللي أمبير في الساعة، وتدعم الشحن السلكي السريع بقدرة 70 وات.

هاتف إنفينيكس Infinix Zero Flip

6. هاتف هواوي Huawei Nova Flip:

يعد Huawei Nova Flip أولي هواتف شركة هواوي القابلة للطي بتصميم صدفي ضمن سلسلة "نوفا"، هو يتميز بشاشة داخلية بقياس 6.94 بوصة، وأما الشاشة الخارجية، فهي مربعة وصغيرة الحجم وتأتي بقياس 2.14 بوصة، يمتاز بكاميرا خلفية ثنائية العدسات، بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل.

يقترن هاتف Huawei Nova Flip بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 12 جيجيابايت، وسعة تخزين داخلية تصل إلى ا تيرابايت، ويستمد طاقته من بطارية بقوة 4400 مللي أمبير في الساعة، وتدعم الشحن السلكي السريع بقدرة 66 وات.

هاتف هواوي Huawei Nova Flip

7. هاتف هونر Honor Magic V Flip:

يضم هاتف هونر Honor Magic V Flip، بشاشة خارجية بقياس 4 بوصة، وشاشة داخلية يبلغ قياسها 6.86 بوصة، ويضم كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، ويتم تشغيل الهاتف بمعالج كوالكوم الرائد Snapdragon 8+ Gen 1.

ويحزم الهاتف بطارية بقوة 4800 مللي أمبير في الساعة، وتدعم الشحن السلكي بقدرة 66 وات، ويأتي مع ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة تصل إلى 12 جيجابايت وما يصل إلى 1 تيرابايت من سعة ذاكرة التخزين الداخلية.