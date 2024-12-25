زلزال بقوة 5.7 ريختر يضرب منطقة كاتاماركا في الأرجنتين

قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي إن زلزالا بقوة 5.7 درجة ضرب منطقة كاتاماركا في الأرجنتين مساء الثلاثاء.

وأضاف المركز أن الزلزال كان على عمق 133 كيلومترا، بحسب ما أوردته وكالة رويترز للأنباء.

ولم تشر الوكالة إلى أي تفاصيل أخرى بخصوص عدد المصابين أو القتلى أو الخسائر المادية.

يذكر أن عالم الزلازل الهولندي فرانك هوجربيتس، كشف أمس الأول الاثنين، عن أحدث توقعاته بـ حدوث زلزال قوي فوق البحر المتوسط، خلال ساعات.

عالم الزلازل الهولندي فرانك هوجربيتس، كتب في منشور "فيسبوك" أن مناطق البحر المتوسط ستشهد زلزالا قويًّا خلال الساعات المقبلة.

هوجربيتس أضاف خلال منشوره: "حدثت زلازل أقوى 5.5 فوق المتوسط طوال الأسبوع، وبلغت ذروتها 6.2 أمس مع الهندسة القمرية".

وأضاف عن توقعاته: "هناك إمكانية لارتعاش كبير حوالي 24 ديسمبر"، موضحًا إمكانية حدوث هزة أرضية خلال الساعات المقبلة حول مناطق البحر المتوسط.