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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر وعيار 21 بعد آخر انخفاض بالصاغة

سعر الذهب اليوم في مصر وعيار 21 بعد آخر انخفاض بالصاغة
سعر الذهب اليوم في مصر وعيار 21 بعد آخر انخفاض بالصاغة
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يشهد سعر الذهب اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024 انخفاضًا جديدًا في مصر، إذ تراجع سعر الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في مصر، مقارنة بالتعاملات السابقة في محلات الصاغة المصرية، وعلى الجانب العالمي استقر سعر الذهب بالدولار في البورصات الدولية. 

سعر الذهب عيار 24

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 صباح الأربعاء في الصاغة 4280 جنيه، وهو العيارالأعلى سعرًا والأكثر نقاءً، ما جعله الخيار المثالي لصناعة المشغولات الذهبية الفاخرة.

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سعر الذهب اليوم في مصر وعيار 21 بعد آخر انخفاض بالصاغة
سعر الذهب اليوم في مصر وعيار 21 بعد آخر انخفاض بالصاغة

سعر الذهب عيار 21

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر طلبًا بين المصريين، 3745 جنيهًا للجرام. يُعد هذا العيار الأكثر شيوعًا في صناعة المشغولات الذهبية التقليدية بسبب توازنه بين الجودة والسعر.

انخفض سعرجرام الذهب عيار 21 الأربعاء 25 ديسمبر 2024 ليصل إلى 3745 جنيهًا، ويعد العيار الأكثر طلبًا، فهو الخيار الأساسي في صناعة المشغولات الذهبية التقليدية.

سعر الذهب عيار 18

تراجع سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الإربعاء في محلات الصاغة إلي 3210 جنيه، وهو العيار الذي يحظى بشعبية كبيرة بين الشباب بفضل أسعاره وتصميماته الحديثة.

سعر الجنيه الذهب

هبط سعر الجنيه الذهب الأربعاء 25 ديسمبر 2024، ليباع الجنيه الذي يزن 8 جرامات من عيار 21، الآن بسعر 29960 جنيهًا، يُعد الجنيه الذهب من الخيارات الاستثمارية المفضلة للمصريين.

سعر الذهب عالميا 

سجل سعر الذهب عالميًا استقرارًا خلال التعاملات الأخيرة في البورصات الدولية، لتباع أوقية الذهب بسعر 2614 دولارًا، هذا الثبات يأتي في ظل ترقب الأسواق لقرارات البنك الفيدرالي الأمريكي وتأثيرها على حركة الدولار.

سعر الذهب اليوم في مصر وعيار 21 بعد آخر انخفاض بالصاغة
سعر الذهب اليوم في مصر وعيار 21 بعد آخر انخفاض بالصاغة

سعر الذهب بالمصنعية في مصر

سعر الذهب بالمصنعية يختلف في محلات الصاغة المصرية بناءً على نوع المشغولات ومكان شرائها، وخلال الأشهر الأخيرة تتراوح المصنعية في الصاغة بين 150 و250 جنيهًا للجرام، مع زيادات متوقعة في التصميمات الفاخرة أو العلامات التجارية المميزة، ويضاف سعر المصنعية إلى السعر الخام ليحدد التكلفة النهائية للشراء.

توقعات سعر الذهب في الأيام المقبلة

يتوقع خبراء الاقتصاد استمرار التقلبات الطفيفة في سعر الذهب خلال الأيام المقبلة، خاصة مع اقتراب نهاية العام، من المحتمل أن يؤدي تزايد الطلب المحلي في موسم الأعياد إلى تحركات سعرية طفيفة. وعالميًا، سيظل سعر الذهب تتأثر بعوامل مثل قرارات الفيدرالي الأمريكي المتعلقة بسعر الفائدة.

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